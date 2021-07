Tvorci kultnog crtića 'The Simpsons' Bransonov su let 'najavili' u 25. sezoni serije. Bila je to petnaesta epizoda pod nazivom 'The War of Art'.

U toj epizodi krivotvoritelj umjetnina Klaus Ziegler govori Lisi kako ljudi diljem svijeta uživaju u krivotvorinama, nakon čega slijedi prikaz likova koji u njima 'guštaju' na različitim mjestima. Jedan od njih je i Richard koji odmara s rukama iznad glave dok 'pluta' u svemirskom brodu.

Podsjetimo, prije nekoliko dana britanski milijarder Sir Richard Branson (70) poletio je raketnim zrakoplovom svoje tvrtke Virgin Galactic iz Spaceport America i uspješno se vratio natrag.

Crtić, koji sad već s razlogom nazivaju proročanskim, predvidio je i mnoge druge situacije.

Tvorci kultne serije nagovijestili su kako će izgledati posljednja epizoda serije Game of Thrones, Donalda Trumpa kao predsjednika SAD-a, marš Trumpovih pristaša na Kapitol, pandemijski virus s Istoka kao i nastup Lady Gage na Superbowlu.

