Sin Kostadinke Velkovske: 'Ne prepoznaje me, nije pri svijesti'

Velika hrvatska glumica Kostadinka Velkovska (74) ljetos je doživjela moždani udar, a sada leži u jednom zagrebačkom staračkom domu. Njezin sin Nikola Podkrajac za Story je progovorio o glumičinom zdravstvenom stanju.

- Imala je dren u glavi mjesec i pol, jako je krvarila. Sad ima trajno oštećenje mozga. U početku su liječnici mislili da zbog siline moždanog udara i obilnog krvarenja neće preživjeti. Ali mama je borac, uspjela je doći do stabilnog stanja. Maknuli su je s respiratora, kisika, maknuli su i dren iz glave. Fizički je dobro, koliko to može biti od ležanja. Stabilno je, ali počela je mršavjeti i sad to može trajati. Najveći problem je ležanje i što imunitet može prestati funkcionirati. Ne daj Bože da navuče neku upalu, bakteriju - ispričao je Nikola.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Također je rekao da Kostadinka nije svjesna svog stanja.

- Teško je bilo komu biti u situaciji bez rješenja. Kako god to zvučalo, nekad se čini da je lakše pustiti je da ode, da završi svoju priču na ovom svijetu. Ovo je najgora varijanta. Sve skupa vrlo mi je traumatično. Ne prepoznaje me, uopće nema svijesti, u komi je. Vegetativno stanje u kojem se izmjenjuju stanja kada ima otvorene i zatvorene oči - objasnio je.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Prije nego što je doživjela moždani udar, glumici je bio odstranjen benigni tumor na mozgu, ali javio se drugi, pa i treći. Početkom travnja otkrila nam je da je više kod doktora nego na kazališnim daskama, ali je, kako je tad rekla, to neće sputavati u daljnjim planovima. Nakon što je završila u bolnici u teškom stanju, njezina prijateljica Marija Sekelez otkrila je da je Kostadinka planirala održati još jedan koncert makedonskih narodnih pjesama.

- Govorila je kako mora to napraviti u jesen, a ja bih joj rekla: 'Kosta, pa dovoljno si radila', a ona opet: 'Ne, ne, ovo još moram'. Ona je neobično vrijedna i hrabra. Osoba koja nikad ne kuka, sve stoički podnosi. Bez obzira na sve tegobe, ona se uvijek smije - ispričala nam je Sekelez tada.