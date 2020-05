Sin Lepe Brene je u vezi: 'Bez žurbe. Boba i ja savjetujemo...'

Vrijeme koje je provela u svom domu u izolaciji zbog pandemije korona virusa, pjevačici Lepoj Breni (59) donijelo je neki novi smisao života. Privremeno je svoju karijeru stavila u drugi plan te se posvetila svojoj obitelji. Život joj je pokazao kako izazovi ponekad mogu doći sami. Jedan od njih je i činjenica kako je nova veza njezinog mlađeg sina Viktora (22) s djevojkom Sandrom postala ozbiljna. O tome je tek nedavno prvi put progovorila.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Srpski mediji pišu kako pjevačica smatra da Viktor treba pričekati još nekoliko godina do ženidbe.

- Viktor, kao i Stefan, mogu osjetiti zajednički život, i to kada jedno o drugome brinu 365 dana u godini. Ni Filip nije žurio sa ženidbom pa ne trebaju niti njih dvojica. Postoji puno stvari koje trebaju obaviti i naučiti prije ženidbe. Boba i ja ih savjetujemo i vidjet ćemo hoće li nas poslušati - rekla je Brena za srpske medije.

Foto: Instagram

Priznala je kako se dobro slaže s Viktorovom djevojkom i da je zadovoljna s njegovim izborom.

- Sandra je divna djevojka i jako mi je drago kada vidim da se moji sinovi slažu sa svojim odabranicama. Uvijek sam ih učila da moraju poštovati i voljeti svoje djevojke, a vidim da je taj dio mojeg odgoja i urodio plodom. Potrebno je da se ljudi nađu i pronađu, a Viktor i Sandra uživaju u vezi. Uz to, otkrila sam kako Sandra fantastično šminka. Tijekom izolacije našminkala je mene i nekoliko mojih prijateljica, oduševljene smo - ispričala je pjevačica.

Foto: Instagram

No, iako joj je izolacija prijala, a za šminku se brinula Viktorova djevojka, Brena kaže kako je jedva dočekala da se otvore svi saloni.

- Znam se našminkati, njegovati kožu i srediti nokte. No, jedva sam dočekala da mi sve to odrade profesionalci. Istina je kako sam se malo odmorila od feniranja i šminkanja. Sjećam se kad je moja mama išla kod frizera, to joj je bilo vrijeme za odmor i relaksaciju, a meni je to obaveza. Ipak, i s tom obavezom volim svoj posao - zaključila je Brena.

