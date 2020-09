-\u00a0Davanje smisla na\u0161em postojanju, kao i svemu \u0161to nas okru\u017euje, gotovo je ljudska nu\u017eda koja nas tjera da idemo naprijed.\u00a0Za tebe \u0107u se popeti preko svake planine, hodati na izgorjelom ugljenu, plivati \u200b\u200bu oceanima... Ne postoji\u00a0nijedna prepreka koja me ne mo\u017ee zaustaviti da ti pru\u017eim ono \u0161to \u017eeli\u0161,\u00a0da te vidim sretnog. Jer si dao smisao mom \u017eivotu. Ti si moj \u017eivot. Tvoja majka - napisala je Nina.

Jedan od pratitelja u komentarima ju je pitao \u0161to se doga\u0111a i ne \u017eivi li Carlos vi\u0161e s njom. Odgovorila mu je kako je napunio 18 godina i odlu\u010dio \u017eivjeti s ocem.

-\u00a0Sine moj, koliko bih voljela biti u tvom naru\u010dju, da te vidim samo pet minuta kako bih se mogla izgubiti u tvom osmijehu, u tvojim o\u010dima punim svjetlosti i \u010disto\u0107e du\u0161e. Tvoja me odsutnost pro\u017edire. Odlu\u010dila sam se malo po\u017ealiti - dodala je Mori\u0107.

Podsjetimo, Nina je s ocem svojeg djeteta dugo bilo na ratnoj nozi. Kasnije se \u010dinilo da su se pomirili, a onda ga je napala da im sina koristi kao 'ma\u0161inu za novac'.\u00a0

-\u00a0Voljela bih sa sinom oti\u0107i na ljetovanje, ali njegov otac sad reklamira restoran sinovim slikama. Carlos ima 18 godina, ali ovaj horor nikad ne\u0107e zavr\u0161iti - poru\u010dila je na dru\u0161tvenim mre\u017eama.

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

Sin Nine Morić odselio se k ocu, slomljena je: 'Ovo me proždire'

Sine moj, koliko bih voljela biti u tvom naručju, da te vidim samo pet minuta kako bih se mogla izgubiti u tvom osmijehu. Tvoja me odsutnost proždire, napisala je na Instagramu razočarana Nina

<p>Manekenku <strong>Ninu Morić </strong>(44) u posljednje vrijeme i ne prati sreća. Sudeći prema njezinim objavama, prekinula je s s dečkom <strong>Vincenzom Chiricom</strong>, a potom se 'zakačila' sa sinom <strong>Carlosom Marijom</strong> (18) kojeg je dobila s bivšim suprugom <strong>Fabrizijom Coronom</strong> (46).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina Morić sama protiv svih</strong></p><p>Obračunala se s njim zbog izjave koju je napisao na društvenim mrežama. Uz svoju fotografiju s treninga poručio je: 'Odlučnost je sve u životu. Ako nemaš muda, onda si ped..'. Njoj se to nije svidjelo pa ga je napala na Instagramu i poručila mu neka se srami zbog toga što je rekao. </p><p>Napomenula je kako je tužna što njezin sin ima ovakav stav te da ga nije tako odgajala. On joj je odgovorio kako ga ništa neće promijeniti. No sada je uslijedio novi udarac. Carlos se odselio od nje i sada živi s ocem Fabrizijom. Morić se o toj situaciji oglasila na Instagramu pa uz zajedničku fotografiju sa sinom napisala emotivan status.</p><p>- Davanje smisla našem postojanju, kao i svemu što nas okružuje, gotovo je ljudska nužda koja nas tjera da idemo naprijed. Za tebe ću se popeti preko svake planine, hodati na izgorjelom ugljenu, plivati ​​u oceanima... Ne postoji nijedna prepreka koja me ne može zaustaviti da ti pružim ono što želiš, da te vidim sretnog. Jer si dao smisao mom životu. Ti si moj život. Tvoja majka - napisala je Nina.</p><p>Jedan od pratitelja u komentarima ju je pitao što se događa i ne živi li Carlos više s njom. Odgovorila mu je kako je napunio 18 godina i odlučio živjeti s ocem.</p><p>- Sine moj, koliko bih voljela biti u tvom naručju, da te vidim samo pet minuta kako bih se mogla izgubiti u tvom osmijehu, u tvojim očima punim svjetlosti i čistoće duše. Tvoja me odsutnost proždire. Odlučila sam se malo požaliti - dodala je Morić.</p><p>Podsjetimo, Nina je s ocem svojeg djeteta dugo bilo na ratnoj nozi. Kasnije se činilo da su se pomirili, a onda ga je napala da im sina koristi kao 'mašinu za novac'. </p><p>- Voljela bih sa sinom otići na ljetovanje, ali njegov otac sad reklamira restoran sinovim slikama. Carlos ima 18 godina, ali ovaj horor nikad neće završiti - poručila je na društvenim mrežama.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>