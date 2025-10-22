Obavijesti

NOVI SKANDAL

Sin norveške princeze je opet u problemu: Marius je prodavao kokain na ulici nasuprot palače?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RPE-Albert Nieboer NETHERLANDS OUT /dpa -NO WIRE SERVICE-/DPA

Prema tvrdnjama novinara, sin prijestolonasljednice je bio povezan s nekim od najpoznatijih europskih narkokartela. Tvrde i da su članovi elite znali za njegove aktivnosti

Skandal ponovo potresa norveški dvor. Naime, sina princeze Mariusa Borga Høibyja (28) optužuju zbog njegovih navodnih veza s kriminalnim krugovima, ali i trgovine drogom.

Prema tvrdnjama istraživačke knjige norveških novinara Oisteina Monsena i Torgeira Pedersena Krokfjorda "Hvite striper, sorte får", Marius je navodno bio povezan s nekim od najpoznatijih europskih narkokartela, među kojima su švedski Foxtrot i irski Kinahan klan.

Foto: RPE-Albert Nieboer NETHERLANDS OUT /dpa -NO WIRE SERVICE-/DPA

Novinari tvrde kako je uporaba droga, a osobito kokaina bila učestala u njegovom društvenom krugu, ali i da su članovi elite u Oslu za sve to znali. Policijski izvori dodaju da su njegove veze s kriminalcima bila 'javna tajna'. Autori knjige kritiziraju norvešku policiju i optužuju je da je zanemarila znakove upozorenja. Također, smatraju kako je sin princeze još kao tinejdžer pokazivao problematično ponašanje 'na rubu zakona', a da su svi to ignorirali i nisu mu pomogli.

SKANDAL TRESE KRALJEVSKU OBITELJ Šokantna snimka sina norveške princeze širi se internetom: Evo kako je 'prekinuo' s djevojkom
Šokantna snimka sina norveške princeze širi se internetom: Evo kako je 'prekinuo' s djevojkom

Tamošnji mediji pišu da je sin prijestolonasljednice krajem ljeta 2023. godine, na glavnoj ulici nasuprot palače, prodavao male količine kokaina.

Police provide update on Marius Borg Hoiby case
Foto: Ole Berg-Rusten

Kolumnist Jan Bohler postavio je pitanje zbog čega Marius nije bio kazneno gonjen, iako je javno priznao da je koristio droge, a policija je bila upoznata s njegovom navodnom prodajom. On piše kako je 'netko odlučio pustiti stvar na miru'.

MARIUS BORG HOIBY Sin norveške princeze ostaje iza rešetaka: Odredili mu pritvor...
Sin norveške princeze ostaje iza rešetaka: Odredili mu pritvor...

Podsjetimo, ovo nisu prvi problemi sina prijestolonasljednice Mette-Marit (52). Optužen je i za seksualno uznemiravanje i višestruko silovanje. Uhitili su ga, a tamošnji mediji tvrde kako je nedavno bio na odvikavanju od droge.

