Prema tvrdnjama novinara, sin prijestolonasljednice je bio povezan s nekim od najpoznatijih europskih narkokartela. Tvrde i da su članovi elite znali za njegove aktivnosti
Sin norveške princeze je opet u problemu: Marius je prodavao kokain na ulici nasuprot palače?
Skandal ponovo potresa norveški dvor. Naime, sina princeze Mariusa Borga Høibyja (28) optužuju zbog njegovih navodnih veza s kriminalnim krugovima, ali i trgovine drogom.
Prema tvrdnjama istraživačke knjige norveških novinara Oisteina Monsena i Torgeira Pedersena Krokfjorda "Hvite striper, sorte får", Marius je navodno bio povezan s nekim od najpoznatijih europskih narkokartela, među kojima su švedski Foxtrot i irski Kinahan klan.
Novinari tvrde kako je uporaba droga, a osobito kokaina bila učestala u njegovom društvenom krugu, ali i da su članovi elite u Oslu za sve to znali. Policijski izvori dodaju da su njegove veze s kriminalcima bila 'javna tajna'. Autori knjige kritiziraju norvešku policiju i optužuju je da je zanemarila znakove upozorenja. Također, smatraju kako je sin princeze još kao tinejdžer pokazivao problematično ponašanje 'na rubu zakona', a da su svi to ignorirali i nisu mu pomogli.
Tamošnji mediji pišu da je sin prijestolonasljednice krajem ljeta 2023. godine, na glavnoj ulici nasuprot palače, prodavao male količine kokaina.
Kolumnist Jan Bohler postavio je pitanje zbog čega Marius nije bio kazneno gonjen, iako je javno priznao da je koristio droge, a policija je bila upoznata s njegovom navodnom prodajom. On piše kako je 'netko odlučio pustiti stvar na miru'.
Podsjetimo, ovo nisu prvi problemi sina prijestolonasljednice Mette-Marit (52). Optužen je i za seksualno uznemiravanje i višestruko silovanje. Uhitili su ga, a tamošnji mediji tvrde kako je nedavno bio na odvikavanju od droge.
