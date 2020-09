Sin pjevača Daniela Popovića: 'Tatu nisam vidio dvije godine. Ne želi mi pomoći ni u karijeri'

Sebastian svog tatu nije vidio već neko vrijeme, a jedino što mu zamjera je Danielovo odbijanje da snime duet kao tata i sin. Mlađi Popović već godinama gradi karijeru

<p><strong>Sebastian Popović</strong> (35) izdao je nedavno novi singl 'Etanol' i pokazao kako jabuka ne pada daleko od stabla. No priznaje kako svog tatu i veliku glazbenu zvijezdu bivše države, <strong>Daniela Popovića</strong> (64), dugo nije vidio. Nedostaje im komunikacije, a osim toga, Sebastian ocu zamjera što mu nije htio pomoći u ostvarenju glazbenih snova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sebastian se prijavio u 'Ženim sina' </strong></p><p>- Nismo se vidjeli sigurno dvije godine, ali čujemo se. Nismo se čuli sada možda par mjeseci - rekao je Sebastian za <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/video/exkluziv/408706/sin-danijela-popovica-u-ekskluzivnom-intervjuu-otkrio-kako-mu-je-otac-odbio-pomoci/" target="_blank">RTL Exkluziv</a>. Tati je predložio da snime duet, no odbio ga je. </p><p>- On želi romantičnije pjesme od onih koje ja pišem. Moji tekstovi su njemu hard core, Zamjerio sam mu to, želio sam jednu zajedničku pjesmu kako bih znao da mi imamo duet kao otac i sin - ispričao je Popović.</p><p>No unatoč svemu, ostali su u dobrim odnosima. </p><p>- Nesuglasice smo uvijek brzo riješili i nikada nismo imali problema - dodao je glazbenik. </p><p>Tvrdi kako Daniel nikad nije imao problema s porocima, a kocka ga nije zanimala. Jedini su mu porok bile žene, a njegova treća supruga <strong>Sandra</strong> optužila ga je za nasilje. No Sebastian negira takve navode o njegovom ocu.</p><p>- Moj otac je svakakav, može se reći da možda nije bio najvjerniji čovjek na svijetu, da nas nije posjećivao najviše na svijetu, ali nikada nije bio nasilan niti je ikada pokazivao ikakve znakove nasilja. To možemo potvrditi i ja i moja sestra - rekao je. </p><p>- Bez obzira što se pisalo da financijski ne stoji najbolje, on mene nikada nije tražio niti sam ja vidio da njemu nešto treba. Mislim da te njegove izjave vezane za to da je on sad socijalan slučaj su više povezane s tim da se on osjeća kao socijalan slučaj zbog onoga što je imao nekad i što ima danas - dodao je Sebastian. </p><p>Mlađi Popović prisjetio se kako je njegov tata puno zarađivao za vrijeme svoje popularnosti.</p><p>- On je od prvih tantijema koje je dobio od Julie kad se vratio kupio kuću na Trešnjevci, Porsche koji je bio prvi registrirani Porsche u Jugoslaviji, prvi je imao mobitel, onu veliku kantu s antenom koji je stavio u taj Porsche... Gdje je otišao taj novac ja zaista ne znam. Shvatio bih da je ulagao u neke ugostiteljske objekte, da je kupovao zgrade, ali ništa od toga nije pa stvarno ne znam. Teško mi je reći je li sretan. Kako biti sretan kad znaš da si nekada bio na vrhu, a sada ti više ne ide? - istaknuo je. </p><p>Sebastian inače godinama gradi svoju karijeru. Vikendima svira po svadbama, a nada se kako ga neće zadesiti očeva sudbina. </p><p> </p>