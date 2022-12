Sin Tine Turner pronađen mrtav

Sin Tine Turner, Ronnie pronađen je mrtav u svom domu u Las Angelesu. Imao je 62 godine, a o smrti je izvijestio TMZ.

Ronnieja su navodno pronašli susjedi te su ga pokušali oživjeti, ali bezuspješno.

Uzrok smrti i dalje nije objavljen, iako se Ronnie prethodno borio s rakom. Njegova majka još nije komentirala njegovu smrt.

Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL

Ronnie je glumio je zajedno sa svojom mamom u biografskom filmu 'What's Love Got To Do With It' iz 1993. godine, koji je ispričao priču o njezinu životu.

Najčitaniji članci