Sinead O'Connor cijeli je život brijala glavu: 'Bojala sam se. Bilo je opasno biti lijepa...'

Svijet se oprašta od preminule irske pjevačice Sinéad O'Connor. Imala je tek 56 godina, a ljudi ju najviše pamte po pjesmi 'Nothing Compares 2 U', po zapaženom aktivizmu kroz godine, ali i prepoznatljivom izgledu.

Pjevačica je od dolaska na scenu još u 80-ima bila prepoznatljiva po obrijanoj glavi koja ju je izdvajala od ostalih umjetnika. No, njen zaštitni znak ima mračnu pozadinu - prvi put je glavu obrijala sa samo 20 godina kao čin prkosa glazbenim direktorima koji su htjeli da bude ženstvenija - nije htjela da ju vide kao 'samo lijepu'.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

U razgovoru s dr. Philom 2017. pričala je o svojim psihičkim problemima i navodnom dugogodišnjem majčinom zlostavljanju. Govorila joj je da je, za razliku od njene sestre, ružna i odvratna, a O'Connor se bojala i da bi zbog izgleda bila i zlostavljana.

- A onda je počelo... Kad sam ja imala dugu kosu, predstavljala nas je kao njezinu lijepu i njezinu ružnu kći. I zato sam odrezala kosu. Nisam htjela biti lijepa. Bilo je opasno biti lijepa jer bi me silovali i zlostavljali gdje god bih stigla. To je bio ogroman dio moje odluke - nisam htjela biti silovana i zlostavljana. Nisam se htjela odijevati kao djevojka, nisam htjela biti lijepa. Ostale cure te tuku ako si takva - ispričala je i dodala da je, uz zlostavljanje, glazbena industrija najviše utjecala na odluku o njenom izgledu.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Opisala je i zastrašujuće stanje na sceni tog doba, kao i detalje o zlostavljanju koje je trpjela.

- Jednog dana su me pitali da pustim kosu i nosim kratke suknje kako bi mogli zaraditi i na mojoj seksualnosti. Ali nisam htjela da me tako prodaju, ako ću biti uspješna, željela sam da to budem jer sam dobra glazbenica - zaključila je u razgovoru.

Sineadina obitelj u srijedu je objavila tužne vijesti i zamolila za privatnost. Pjevačičin sin Shane preminuo je prošle godine sa samo 17 godina, a iza nje je ostalo još troje djece.