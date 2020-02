Singl 'Take On Me' dostigao je milijardu pregleda na YouTubeu

Pjesma norveškog pop rock sastava a-ha, 'Take On Me', na YouTubeu je dostigla vrtoglavih milijardu pregleda.

Singl je na društvenu mrežu postavljen u siječnju 2010., a ove godine spot je imao oko 480.000 pregleda dnevno, rekli su iz YouTubea za CNN. Bend se dobrim vijestima pohvalio na Twitteru.

Foto: Screenshot/youTube

- 'Take On Me' došao je do jedne milijarde pregleda na YouTubeu! Ne bismo to uspjeli bez vas, dragi obožavatelji. U slavljenju ovog prekretnog trenutka pripremili smo nešto posebno... - napisali su.

Take On Me has hit ONE BILLION views on YouTube! We couldn’t have done this without you, our fans. In celebration of this milestone moment, we’ve made something special...