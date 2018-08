Siniša iz Života na vagi: Idem na operaciju pa ću si naći curu

Ljudi me i dalje zaustavljaju na ulici, žele moj autogram i slikati se sa mnom. Nevjerojatno je koliko me ljudi i dalje prepoznaju, rekao je Varaždinac Siniša Pšak (33), sudionik druge sezone “Života na vagi”. Od početka showa izgubio je gotovo 100 kilograma, iako bi bio sretan da je izgubio i 50, kako je rekao, no tvrdi da i dalje radi na sebi te trenira.

- Trudim se što češće ići u teretanu, ali zbog posla ne stignem uvijek. Uglavnom se od dva do tri puta na tjedan bavim tjelesnom aktivnošću - priča nam Siniša. Društvo mu je prije radila sestra, a sad ide sam. Kako kaže, motivacije mu nimalo ne nedostaje.

- Meni vam je super, ponovno sam se rodio! Posljednjih deset godina nisam imao života, a sad živim punim plućima - otkrio je Siniša, koji je u “Život na vagi” ušao sa 191,3 kg i u njemu izgubio 70 kg. Da se prijavi u show, presudila je spoznaja da bi mogao imati problema sa zdravljem.

- Znate ono kad vam se najmanje ide u teretanu? E, pa ja baš tad potegnem najjače i odem. Ne trebaju mi citati i motivacijski govori da me natjeraju. Ja znam koji je moj cilj - uvjerljivo govori Siniša. Na jesen planira ići na operaciju jer želi odstraniti višak kože koji mu je ostao zbog velikoga gubitka težine.

- Vježbam isključivo zbog sebe, ne zbog toga da privučem djevojke. Ali nakon operacije ću se posvetiti traženju djevojke koja će biti uz mene - zaključio je Varaždinac. Radi u metalurgiji te kaže da je zadovoljan i privatnim životom.

- Nikad nisam imao više društva, ma sve mi ide - zaključio je Siniša, kojemu je show “Život na vagi” vratio osmijeh na lice, zdravlje i donio nove prijatelje. Ostao je u dobrim odnosima s kandidatima iz showa, a najčešće se čuje s Dorianom Crnkovićem, Mladenom Ivišom, Ivanom Stapić, Josipom Mareljom i Paškom Karlom.