Siniša Ružić prenoćio u bolnici: 'Gubitak kisika je noćna mora'

Glumac Siniša Ružić već 50 godina ima astmu. Terapiju uzima svakodnevno. Lijek Ventolin, koji omogućava lakše disanje u slučaju napada astme, kako kaže, uvijek ima sa sobom, a kontrole obavlja jedanput godišnje.

Glumac se nedavno naručio na polisomnografiju. Zanimalo ga je ima li apneju u spavanju, tj. ima li dovoljno kisika tijekom sna ili nekad dođe do prekida disanja. Spojen na razne žice i aparate prenoćio je u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Rockefellerovoj.

Foto: Privatni album

- Tamo je super ekipa od doktora. Zanimalo me dođe li do zastoja disanja u snu. Naravno, meni se dogodi napadaj tijekom sna. To vam je noćna mora nas astmatičara. Ne znate hoćete li preživjeti, ali kod mene na kraju bude sve ok - kaže Ružić.

Glumac dodaje da je nalaz dobar.

- Mjerili su mi kisik u krvi, udisaje, otkucaje srca, hrkanje... Dobro sam - govori nam Siniša.

Foto: In Magazin/Screenshot

Nedavno je završio snimanje filma 'Svemu dođe kraj' redatelja Rajka Grlića, a sad radi monodramu prema književnom djelu Damira Karakaša 'Kako sam ušao u Europu'.