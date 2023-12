Sinu princa Harryja i Meghan se neće ostvariti božićna želja

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (42) otkrila je kako njezin sin Archie (4) pokazuje veliku znatiželju prema fotografiranju.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Archieja je fotografiranje privuklo nakon što je upoznao fotografa Misana Harrimana, koji stoji iz nekoliko portreta njenog supruga, princa Harryja (39) i nje.

- Inspiracija je duboka, a našem sinu prošli je puta Misan pokazao kako se fotografira. Kupila sam Archieju kameru, no on mi je rekao da to nije Leica kakvu Misan ima - ispričala je Meghan za People.

- Rekla sam mu 'Nećeš dobiti Leicu! Čak ni za Božić' - nastavila je vojvotkinja.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Čini se kako je malenom Archieju ljubav prema fotografiji u genima. Kraljica Elizabeta II. voljela je fotografirati, a posebno izložbe konja kada bi se njezin suprug princ Filip natjecao u vožnji kočije.

I Meghan i Harry također vole fotografirati. Princ Harry je preuzeo Instagram National Geographica 2019. godine, a par je također objavljivao fotografije sa svoje turneje po Australiji, Novom Zelandu, Fidžiju i Tongi u jesen 2018. godine.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, nakon izlaska knjige 'Endgame' koja je navodno otkrila tko je izrekao rasističke komentare na račun Archieja, vojvotkinja je viđena na ulicama Los Angelesa. Meghan je izgledala drugačije nego inače, a mnogi su primijetili kako je znatno mršavija.