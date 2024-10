Šire se zabrinjavajuće snimke Liama Paynea prije tragedije

Liam Payne se prije smrti družio s obožavateljima ispred hotela u Argentini. Društvenim mrežama šire se snimke pjevača koje su nastale nekoliko sati prije nego što je preminuo, a na njima je otežano govorio. Mnogi su primijetili da izgleda vrlo uznemireno, ošamućeno i nesigurno dok se druži s fanovima, piše Daily Mail.

Strani mediji navode i da je pjevačev govor tijela bio vrlo zabrinjavajuć.

Na jednoj snimci Payne izgleda nervozno dok stoji i grli obožavateljicu i govori joj 'to je bio stvarno veliki stisak'. Zatim kaže još nešto, ali je nejasno što.

Smrt nekadašnjeg člana grupe One Direction potresala je svijet. Pjevača su u srijedu pronašli mrtvog ispred hotela u Buenos Airesu. Preminuo je na licu mjesta od višestrukih ozljeda, uključujući i frakturu lubanje, kad je pao s visine od 14 metara s balkona hotela, potvrdio je Alberto Crescenti, voditelj hitne službe Buenos Airesa, a prenio je Daily Mail u četvrtak.

Foto: Agustin Marcarian

Argentinski mediji pišu da je Liamova soba na dan smrti bila sva devastirana. Razbijeni televizor, stol prekriven bijelim prahom, na kojemu su bile šibice, ostaci spaljene svijeće i komadi aluminijske folije.

- U sobi je koja ima balkon. Malo smo zabrinuti da će nešto učiniti, da će riskirati svoj život - rekao je šef recepcije u pozivu za pomoć.

Liam Payne attends The Fashion Awards 2018 at The Royal Albert Hall. London, UK. 10/12/2018 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT

Payne je još prije pet godina progovorio o problemima s alkoholom, govorio je da je to posljedica velike popularnosti koju je dobio kao član One Directiona.

- To je gotovo kao da obučete Disneyjev kostim prije nego što izađete na pozornicu, a ispod Disneyjeva kostima bio sam dosta vremena ljut jer nije bilo drugog načina da shvatite što se događa - rekao je tad za australski Men's Health.

Kiss Haunted House Party - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL