Širi se lažna AI fotografija nage Lidije Bačić! Nives: 'Pazite se, ne 'skidaju' samo slavne ljude'

Posljednjih dana putem WhatsAppa i Vibera proširila se lažna fotografija Lidije Bačić, koju je netko kreirao uz pomoć umjetne inteligencije. Neugodnih iskustava s takvim računalnim manipulacijama imala je i Nives Celzijus. Proizvodnja, ali i širenje takvog sadržaja kazneno je djelo.

Foto: Instagram

Prije tri godine Lidija Bačić podijelila je na svojim društvenim mrežama gornju fotografiju na kojoj se nalazi u bijelom kupaćem kostimu. Ovih dana istu tu fotografiju nekakav je monstrum kompjutorski obradio i Lille je na njoj prikazana naga, u istoj pozi i s fotoaparatom, ali bez bijelog badića. Kontaktirali smo splitsku pjevačicu, no nije željela to komentirati. Zapravo sve je rekla objavivši na svojim društvenim mrežama ponovno originalnu fotografiju.

'Skidaju' ih za 10$

- Danas možete napraviti golu fotografiju bilo koga. Postoje aplikacije, a jednostavno je, ubacite fotografiju osobe u kupaćem kostimu ili zakopčanu do grla u aplikaciji dobijete fotografiju gole osobe - objasnio nam je Saša Aksentijević, sudski vještak i IT stručnjak. Takve aplikacije postoje već nekoliko godina.

Foto: PIXSELL/kolaz

- One nisu novost, no sad postoje nove mogućnosti. Možete unijeti statičnu fotografiju, napisati scenarij od dvije-tri rečenice i dobiti kratki video. Zapravo, možete napraviti pornić bilo koga - dodaje. Za to je sve "kriva" AI tehnologija.

- Za nekoliko godina bit će jako teško dokazati koja je fotografija prava, a koja deepfake - zaključuje Aksentijević.

Skinuli su i Celzijus

A iskusva s ovakvim podvalama imala je i Nives Celzijus. I nju su tako "skinuli", i to nedavno, kao i Lille, na pravoj fotografiji je u bijelom badiću. Ona se tada našalila pa rekla kako su zaboravili tetovažu koju ima na donjem dijelu trbuha. Naravno, ne radi od toga "sprdnju", imala je neugodnih situacija.

Foto: Instagram

- Meni je potpuno nerazumljivo da postoje tako anemični ljudi bez imalo savjesti i empatije koji smatraju da su veći od Boga i daju si za potpuno pravo da kroje ljudske sudbine. I sama sam preko nekoliko puta bila žrtva takvih, koji smatraju da je posve u redu deepfejkat neko ljudsko biće u svrhu dobre zabave. Sva sreća svaki put sam imala originalan sadržaj za podastrijet kao dokaz da je riječ o fotošopu i zapravo i kaznenom djelu - rekla nam je Nives.

Osvetnička pornografija

Dodaje kako je "deepfejk", kao i osvetnička pornografija, prije nekoliko godina postao kazneno djelo. Ljudi nisu svjesni da rade zlo ljudima, igraju se sudbinama, pogotovo to može biti opasno ako je riječ o mladim ljudima.

- Ljudi moraju shvatiti da ne nosi odgovornost samo idejni začetnik takvog blasfemičnog čina, već i svatko tko je primio i proslijedio takav sadržaj. To ga čini dijelom distribucijskog lanca i potpuno jednakim zlotvorom i sudionikom u kaznenom djelu. Ljudi moraju shvatiti da nisi lišen odgovornosti ako si samo primio i proslijedio taj sadržaj prijatelju, mami, babi - nastavlja Nives.

Foto: sandra simunovic/pixsell

'Svatko je u opasnosti'

Istaknula je potom još jednu važnu stvar. Neki misle da su te stvari "rezervirane" samo za slavne.

- To je prije svega nehumano, a također je vrlo naivno razmišljati na način da se to događa samo javnim osobama. To se događa svima i svatko je u opasnosti, možda baš ti ili neko od tvojih voljenih - rekla je Nives pa nastavila:

- Onog momenta kada primiš takav sadržaj i ne prijaviš ga policiji već ga proslijediš dalje i puštaš da taj kibernetički kriminalni lanac neometano djeluje i širi se, povećao si mogućnost da se u budućnosti upravo to dogodi tebi i tvojima. Ja generalno prijavim policiji svakog tko mi pošalje nešto za što procijenim da spada u kategoriju kaznenog djela. Hvala bogu nakon toga više nikome ne pada na pamet da mi šalje takav sadržaj.