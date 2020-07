Širi se tužna snimka glumice: 'Kao da tu pjeva o svojoj smrti'

Ako umrem mlad, zakopajte me u saten, položite me na krevet od ruža, uronite me u rijeku u zoru, pjevala je glumica prije sedam godina kad je preminuo kolega iz serije Cory Monteith...

<p>Nakon što je beživotno tijelo <strong>Naye Rivere </strong>pronađeno u jezeru Piru u Južnoj Kaliforniji, po društvenim mrežama počela se dijeliti snimka koju je glumica posvetila preminulom kolegi iz serije 'Glee'. Naime, na dan kad je pronađeno tijelo glumice bila je sedma godišnjica smrti <strong>Coryja Monteitha</strong>. </p><p>S njim je Naya bila vrlo bliska, budući da su se godinama prije njegove smrti družili na setu. Cory se predozirao u hotelskoj sobi u Vancouveru 2013. godine. Pronašlo ga je osoblje hotela, nakon što se nije odjavio iz sobe na vrijeme. Pored njega bile su dvije prazne boce šampanjca, kutijice za tablete i pribor za ubrizgavanje heroina. Obdukcija je potvrdila kako je Coryja ubila smrtonosna kombinacija alkohola i heroina. </p><p>U trenutku njegove smrti trajalo je snimanje serije pa su scenaristi odlučili kako će s glumcem umrijeti i njegov lik Finn Hudson. Tad je Naya u seriji otpjevala posvetu Finnu, odnosno Coreyju. Naziv pjesme je 'If I Die Young'. Fanove serije i pokojnih glumaca dodatno su rastužili stihovi koje je Naya otpjevala, koji sada više podsjećaju na njezinu tragičnu smrti nego Monteithovu. </p><p>- Ako umrem mlad, zakopajte me u saten, položite me na krevet od ruža, uronite me u rijeku u zoru - pjevala je glumica prije sedam godina, a obožavateljima serije srce se slama kad to slušaju. </p><p>- Ova pjesma zvuči tako mračno. Kao da govori o sebi. Činjenica da nije znala da će ovako umrijeti u 2020. godini slama mi srce - pisali su Nayini obožavatelji te su spomenuli kako je serija 'Glee' ukleta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Podsjetimo se, Naya je nestala u srijedu poslijepodne nakon što se sa sinom <strong>Joseyem</strong> (4) uputila na vožnju čamcem po jezeru. Policija je započela potragu za njom kad su dječaka pronašli samog na čamcu, a pored njega je bio njezin prsluk. Josey je tada policajcima rekao kako je majka otišla plivati i više se nije vratila.</p><p>Policija je pronašla tijelo nakon šest dana traženja te su potvrdili da se radi o nestaloj glumici. Kažu kako nema naznaka nasilne smrti niti samoubojstva.</p><p>- Mislimo da je čamac počeo ploviti, a nije bio usidren i jedva je prikupila dovoljno energije da vrati sina na čamac, ali nije imala snage spasiti sebe - kaže policija. </p>