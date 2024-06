Širi se viralni video! Timberlake prozvao Britney zbog alkohola, fanovi ga prozvali: 'To je karma'

Pjevačica Britney Spears (42) objavila je nove fotografije na svom Instagram profilu kojima je malčice 'bocnula' bivšeg partnera Justina Timberlakea (43) koji je uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Objavila je fotografiju voćnog koktela i dodala opis 'Male su stvari koje znate'. Dodala je i fotografiju svojih prekriženih nogu u bazenu.

Nakon uhićenja pjevača, njegov video iz 2007. godine postao je viralan. Naime, u njemu Timberlake s osvojenom BRIT nagradom upozorava Britney Spears:

- Prestani piti. Znaš tko si. Tebi se obraćam. Prestani piti, postat ćeš neuredna. Mediji će loše pisati o tebi.

Spears je neslavno obrijala glavu samo dva dana nakon dodjele BRIT nagrada. No, pjevač je kasnije demantirao te navode i dodao kako se njegova izjava nije odnosila na Spears. Njegov predstavnik tvrdio je kako je izjava bila upućena 'općenito u gomili, nikome posebno', prenosi Daily Mail.

EXCLUSIVE Justin Timberlake leaves a police station in The Hamptons | Foto: Profimedia

Korisnici društvenih mreža nisu ostali ravnodušni na viralni video. 'Žanješ što si posijao', 'Licemjeri najbolje grde', 'Karma je servirana', samo su neki od komentara na X-u.

Neki su Justinu poručili da ponovno posluša svoju pjesmu 'What Goes Around... Comes Around'.

Podsjetimo, Britney i Justin bili su u ljubavnoj vezi od 1999. do 2002. godine. Timberlake osjeća bijes obožavatelja Britney posljednjih nekoliko godina, a osobito nakon objavljivanja njezinih memoara 'The Woman In Me' 2023. godine.

Knjiga je sadržavala niz eksplozivnih otkrića o njihovoj romansi: otkrivajući da ju je nagovarao na pobačaj kad je zatrudnjela i da je zbog njega izgledala kao 'bludnica koja je slomila srce američkom zlatnom dječaku'.