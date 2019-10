Sisolomka grudima od 18 kila razbija lubenice, limenke, palice

Susan Sykes (59) iz Massachusettsa poznata je u svijetu po umjetničkom imenu Busty Heart. Ljudi se često čude onima koji rukama uspijevaju slomiti daske, a Susan to radi - grudima.

Svoj talent, kaže, obožava jer nikad do sada nije upoznala nekoga tko to može, a također drži i Guinnessov rekord. Dok udara grudima po lubenicama i u tren oka ih prepolovi ili dok u jednom potezu zgnječi limenke, ističe, ništa je ne boli. Međutim, zna se porezati i to joj se često dogodi.

Pogađate, ne radi se o prirodnim grudima, naravno, ali Susan o tome govori bez ikakve zadrške.

- Imala sam devet operacija u 14 godina. Riječ je o implantatima - kaže. Sad nosi košaricu H. Iako su njezini vjerni pratitelji često zabrinuti zbog njezina zdravlja, jer sigurno nije lako nositi takav teret na leđima svaki dan s obzirom na to da joj svaka dojka ima devet kilograma, Busty Heart je rekla da ona svojim grudima ipak pruža pravi tretman.

- Imam jedan grudnjak u svojoj veličini, ali takvi modeli više nisu u prodaji. Zato ne nosim grudnjak. To je tajna. Grudnjak bi mi se urezao duboko u ramena. Zato ga nikad ne nosim - govori.

Gledatelji će je moći upoznati u nedjelju u “Supertalentu”, ali to neće biti prvi put da je Susan pokazala svoje umijeće. Naime, svoj talent prakticira od 23. godine tako da do sada ima mnogo iskustva u tome. Bila je u showu “America’s got talent” 2008., a 2010. i u njemačkoj inačici “Supertalenta”, gdje je žiri bio očaran njome.

Ne samo da je od svih dobila “da”, nego je došla do polufinala. Nažalost, u finale nije prošla jer su o tome odlučivali glasovi publike. Gostovala je u emisijama Stevea Harveyja, a htjeli su je od Londona do Tokija, pa je došla i k njima. Iako je u svojoj karijeri “uništavala” sve pred sobom grudima, priznaje da joj je ipak najdraže od svega kad elegantno dojkama “razreže” lubenicu na nekoliko komada.

- Divna mi je buka koju to napravi. I možeš pratiti kako publika reagira. Budu šokirani - komentirala je Susan.

Mnogi bi je zbog ovog talenta htjeli u kući, ali njezino srce već je zauzeto. Ima dečka u Americi već 26 godina, ali se nikad nisu vjenčali.

Uz sudjelovanje u raznim televizijskim showovima i emisijama, Susan se okušala i u glumi pa je tako u filmu “Diktator” iz 2012., u kojem glavnu ulogu ima Borat, igrala Etru, koja koristi svoje grudi kao oružje. Osim toga, samo pet godina nakon toga pojavila se i u filmu “Deported”.

Ljudi joj uvijek prilaze kad je vide, žele se s njom fotografirati, a neki samo zure u nju ili se podsmjehuju. Ali tad se i ona nasmije s njima te na tome sve ostane. Nije Susan osoba koja će zamjeriti, naučila je da ljudi imaju različite reakcije.

