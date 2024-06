Sjećate ih se? Evo gdje su danas brat i sestra iz Jurskog parka

Prije točno 31 godinu u kino dvorane stigao je Jurski park, film Stevena Spielberga prema knjizi Michaela Crichtona, te je zaludio publiku diljem svijeta. Film je tada u kinodvoranama zaradio oko 914 milijuna dolara, a dobio je i odlične kritike koje su najviše hvalile posebne efekte. Do danas se film pretvorio u multimilijunsku franšizu.

Joseph Mazzello (40) imao je tek devet godina kada se pojavio u Jurskom parku kao Tim Murphy. Kako je ranije ispričao, trebao se pojaviti u jednom drugom Spielbergovom filmu, no redatelj je procijenio da je ipak premlad za to. Nakon što ga je odbio, obećao mu je da će mu dati ulogu u svom idućem filmu, i to je bila uloga unuka dr. Johna Hammonda. Mazzello se kao dijete okušao u još nekoliko uloga nakon Jurskog parka, uključujući i malu ponavljajuću ulogu u nastavku 'Izgubljeni svijet'.

Vanity Fair i L'Oreal Paris organizirali party u Hollywoodu | Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

No, nakon svega se odlučio, barem na neko vrijeme, povući iz svijeta glume. Upao je na fakultet, studirao filmsku umjetnost, a danas ga mnogi znaju po brojnim drugim ulogama.

Među njima je i uloga basista legendarne grupe Queen u filmu 'Bohemian Rhapsody' koji je u kina izašao 2018. godine. Glumio je i u filmu 'Društvena mreža' te seriji 'Pacifik'.

London: Premijera filma Bohemian Rhapsody | Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION

- Bila mi je velika čast glumiti veterana Drugog svjetskog rata, Eugena Sledgea, ratnog heroja i autora memoara na kojim se 'Pacifik' djelomično temelji - napisao je prošle godine Mazzello na društvenim mrežama te dodao kako se serija počela prikazivati na Netflixu te ponovno postala popularna 'kako i treba biti'.

S druge strane, njegova 'filmska sestra', Ariana Richards (44), koja je utjelovila Lex Murphy, povukla se iz svijeta glume. Zadnji put se na ekranima pojavila 2013. godine u filmu 'Battledogs', a onda promijenila karijeru te se sada bavi slikarstvom.

Kada se film snimao, imala je 12 godina, a jednom se prilikom prisjetila i kako je izgledao proces audicije:

- Rekli su mi: 'Ariana, morat ćeš odglumiti da te napada dinosaur. Zamisli da se to događa i vrišti!' Bila je to cijela moja audicija, najčudnija na kojoj sam ikad bila! - poručila je za The Sun.

Los Angeles: Poznati na premijeri filma Jurassic World: Fallen Kingdom | Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Iako više ne glumi, Richards često na svojim društvenim mrežama objavljuje stvari vezane uz franšizu, a nekada se pojavi i na premijerama novih filmova.