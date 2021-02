Brojne voditeljice i manekenke su nakon vrhunca slave početkom 2000-ih 'nestale' iz javnosti, a dosad su i u velikom mjeri izmijenile izgled. Voditeljica Marta Žegura (34) jedna od njih.

Nakon što je glumac Frane Perišin (60) 2016. godine objavio je Marta zamijenjena u rodilištu, ona se rijetko kad pojavljuje u javnosti.

- Ona nije posvojena nego je jednostavno zamijenjena u rodilištu. Njeni tzv. roditelji to znaju od skoro pa njezina rođenja, jer su oboje po vokaciji liječnici. Osam godina su majci mog djeteta priječili da to ispituje (ona je to saznala u 21. godini jednostavnim uvidom u krvne grupe i tek u vezi sa mnom saznali smo biološke roditelje i braću, razlog zamjene znaju službe) - napisao je tada Frane. Marta sada radi kao kostimografkinja u ZKM-u.

Bivša manekenka i starleta Renata Detelj aktivna je na društvenim mrežama, iako više ne ide na medijska događanja. Početkom 2000-ih nizala je skandale.

Model i bivša voditeljica 'Golih vijesti' Gianna Apostolski (42) na Instagramu ima više od 20 tisuća pratitelja, s kojima redovito dijeli fotografije iz privatnog i poslovnog dijela života. Prije dvije godine prošetala je pistom u svečanoj haljini na dobrotvornoj gala reviji. Čini se kako je i dalje obožavateljica kamere budući da često dijeli profesionalne fotografije.

Voditeljica i manekenka Fani Stipković (38) već godinama živi u Madridu, a pratitelje na Instagramu redovito obavještava kakav je život u Španjolskoj. Prije sedam godina Fani su uvrstili na listu najseksepilnijih novinarki Europe.

Bivša manekenka i televizijska voditeljica Vanja Halilović (36) nekada je bila loto djevojka, ali sada je posvećena marketingu.