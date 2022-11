Sjećate li ih se? Ovo su najteži kandidati dosadašnjih sezona popularnog 'Života na vagi'

Prva sezona popularnog showa 'Život na vagi' koji pomaže natjecateljima u gubljenju kilograma krenula je s emitiranjem 27. ožujka 2017. godine, a danas na televiziji pratimo šestu sezonu. Mnogi kandidati prošli su kroz taj show, a izašli sretniji, ispunjeniji i s manje kilograma. Mi vam u nastavku donosimo popis najtežih kandidata, od prve do šeste sezone, koja se trenutačno emitira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Neven Vuljanković

U prvu sezonu 'Života na vagi' kao najteži kandidat ušao je Neven Vuljanković sa svojih 240,2 kilograma. Neven je rodom iz Vrbovca, a u show je ušao sa 35 godina. Na putu prema gubitku kilograma bodrila ga je supruga Ivana.

Foto: RTL

Suprugu Ivanu je upoznao putem Facebooka još 2009. godine, a sve je postalo mnogo kompliciranije kad je saznao da Ivana živi u Kanadi. Međutim, baš kao svaka prava ljubav, ni njihova nije imala granice, pa su se nedugo zatim našli u Kanadi i započeli vezu, piše RTL.

Neven nikada nije imao djece, a za to je krivio svoju prekomjernu težinu. Osnivanje obitelji bila mu je glavna motivacija da uspije, ali nažalost, krajem prošle godine je preminuo u 40. godini.

Foto: RTL

Neven je bio najteži kandidat sve do četvrte sezone, a kroz emisiju je uspio pasti ispod 200 kilograma pa je na finalnom vaganju imao 172 kilograma. S tim rezultatom bio je i više nego ponosan. Obitelj i prijatelji bili su mu velika podrška tijekom njegovog putovanja u showu, a svi će ga uvijek pamtiti kao simpatičnog i nasmijanog.

Foto: RTL

Siniša Pšak

U drugu sezonu kao najteži kandidat ušao je soboslikar Siniša Pšak iz Varaždina. Imao je 191,3 kilograma, a izašao je sa 120,5. Skinuo je fascinantnih 70,8, odnosno 37% tjelesne mase.

Foto: RTL

S viškom kilograma borio se od malena, ali nakon srednje škole, kilogrami su se počeli naglo skupljati. Siniša je zbog svoje težine imao problema s kretanjem, nije mogao pomagati ukućanima u svakodnevnom poslu te se brzo umara. Najveća želja mu je bila skinuti 50 kilograma, a nju je svakako ispunio. U show se prijavio kada je saznao da bi mogao imati problema sa zdravljem.

Foto: Privatni albumI

Nakon izlaska iz showa Siniša je nastavio s treninzima i zdravom prehranom pa je skinuo nešto više od 100 kilograma. Evo kako izgleda na jednoj od zadnjih objava iz 2019. godine.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Petar Tucman

Petar Tucman (40) bio je najteži kandidat treće sezone 'Života na vagi' 2018. godine. Zagrepčanin je ušao u show sa 174 kilograma, a izašao gotovo 70 kilograma lakši što je bilo oko 40 posto njegove mase s početka sezone. Petar je prodajni referent, a glavni motiv njegove prijave bila je upravo želja da skine višak kilograma koji ga je godinama sputavao da bude više motiviran za sve što radi.

Foto: RTL

Silno je želio naučiti voziti snowboard i napraviti 'mušku špagu'.

- Prvi put kad sam napravio neku stvar koju nikad nisam napravio, izašao iz neke stvari komfora je kad sam si prebrikao u glavi da se moram posvetiti malo drugačijem stilu života - rekao je Pero tad.

Foto: RTL

Tad je imao i bend s kojim je triput proputovao Europu i to je, priznao je tad, njegovo najveće ostvarenje, no za skidanje kilograma nedostajalo mu je motivacije.

Foto: RTL

Petar je bio i ovogodišnji kandidat kulinarskog showa 'Masterchef', a danas izgleda neprepoznatljivo.

Foto: Nova TV

Ivan Jakubovski

Najteži kandidat četvrte sezone 'Života na vagi', a trenutno i svih sezona je Ivan Jakubovski iz Vukovara. Ivan je u show ušao sa 241,9 kilograma, a na finalnom vaganju imao je 182,7 kilograma, što čini razliku od 59,2 kilograma. Istaknuo je kako mu je njegova obitelj, a posebno sin, bili motivacija da vježba i skida kilograme.

Foto: RTL

Premda na posljednjem vaganju u showu nije izgubio dovoljno da bi ušao u finale, prolaz je izborio pobjedom u posljednjem iskušenju.

- Ne osjećam sram što sam debeo, jer sam ja to sve svojim zubima natukao. Kilogrami su me doveli do nepokretljivosti spermića i ostali smo na jednom djetetu - rekao je Ivan tada.

Foto: RTL

Najveća želja mu je bila skinuti 100 kilograma.

- Dopustio sam sebi da od sebe napravim invalida, i ne želim da moje dijete isto od sebe napravi - kazao je. Budući da je i njegov sin Martin već kao dijete bio pretio, i on je stao na vagu, a kada se izvagao, brojka je bila pozamašna - 145 kilograma. Budući da se Martin nije mogao prijaviti u show jer tada još nije bio punoljetan obećao je da će pokušati smršavjeti do kraja showa 45 kilograma i tako biti podrška svome tati.

Evo kako Ivan izgleda na najstarijoj objavi iz prosinca 2019. godine.

Foto: Facebook

Ante Miletić

Splićanin Ante Miletić bio je najteži kandidat predzadnje, pete sezone. U show je ušao sa 200,7 kilograma. Ante se u mladosti bavio sportom, a pravi stres je doživio kad je njegova majka doživjela moždani udar i nakon deset dana umrla. On je tada imao svega 12 godina.

Foto: RTL

- Po drugu dicu je u školu dolazila mater, a po mene nije doša niko - ispričao je tada Ante i otkrio da je platio dosta prometnih kazni jer se nije mogao zavezati pojasom u automobilu. Njegova supruga je rekla kako bi malo vremena provodio sa sinom jer se nije dugo mogao kretati i biti aktivan.

Na prijavu u show odlučio se ponajviše zbog sina za kojeg kaže da je njegovo najvrednije životno postignuće, a za kojim ne može ni potrčati bez da se uspuše. Ante je u to vrijeme najviše strahovao kako će zbog njegova lošeg zdravstvenog stanja njegov sin odrastati bez oca, što mu nikako ne želi priuštiti jer i sam zna kako je biti bez roditelja.

Foto: RTL

Ante je izašao 83 kilograma lakši sa 117,7 kilograma, a usvojenih zdravih navika pridržava se i danas.

- Puno se više krećem, svakodnevno treniram, puno se zdravije hranim, a to mi je pomoglo da mogu voditi sretan obiteljski život. Posao i ostale aktivnosti ostale su iste, no sve to obavljam sretniji, veseliji i zdraviji! - rekao je prošle godine za Večernji List.

Foto: Facebook

Filip Mrčela

Najteži i najmlađi kandidat ovogodišnje šeste sezone 'Života na vagi' je Splićanin Filip Mrčela (25) koji je napustio show. U show je ušao s 234,6 kilograma, a izašao s 205,4 kilograma. Zbog kilograma se često, kaže nam Filip, susretao i s negativnim komentarima zbog čega je i izgubio samopouzdanje.

Foto: RTL

- Rođen sam sa 5500 grama, imam dokazanu genetsku predispoziciju za pretilost i jedna je stvar vodila drugoj. Nisam se pazio, fokusirao sam se na pogrešne stvari u životu - iskren je Filip te dodaje da je sve to utjecalo na njegovu odluku da se prijavi u 'Život na vagi', kako mu višak kilograma više ne bi smetao u gotovo svim fizičkim aktivnostima i druženju.

- Želim si spasiti život i osjećati se voljeno, a za pet godina nadam se da ću biti stalno zaposlen, živjeti sam, imati djevojku i kolekciju videoigara koju sam oduvijek želio - zaključuje Filip.





Foto: RTL

Najčitaniji članci