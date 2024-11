Sjećate li se Hilary Banks? Evo kako glumica iz 'Princa iz Bel Aira' sad izgleda i čime se bavi

'Princ iz Bel Aira' jedna je od najpopularnijih serija 90-ih, a snimala se čak šest godina. Osim glavnog lika Willa, u centru serije su i njegove dvije sestrične Hilary i Ashley te bratić Carlton.

Karyn Parsons (58) utjelovila je ulogu starije, umišljene i odlično obučene sestrične Hilary. Zadnju glumačku ulogu imala je 2020. godine u filmu 'Nešto lijepo', a sada se bavi pisanjem i svojom obitelji.

Objasnila je da je uvijek voljela glumu, ali bavila se tim poslom 30 godina i svi su je znali po tome.

- U jednom trenu pomisliš; želim radit nešto drugo.

Osnovala je neprofitnu organizaciju 'Sweet Blackberry' s ciljem da prenese priče o afro američkim uspjesima djeci diljem svijeta. Nadahnula ju je istinita priča o robu i nevjerojatnoj udaljenosti koju je prevalio kako bi pronašao svoju slobodu.

Nakon puno čitanja tuđih knjiga, odlučila se napisati i svoje. Ponosna je autorica četiri naslova: 'How High the Moon', 'Flying Free: How Bessie Coleman's', 'Saving the Day: Garrett Morgan's' i 'Clouds Over California'.

Osim profesionalnog života, uživa i u privatnom. Karyn je već 20 godina u sretnom braku s američkim redateljem Alexandreom Rockwellom. Imaju dvoje djece, kćer Lanu (21) i sina Nica (17), a oboje su odlučili nastaviti majčinim putem i baviti se glumom.