Sjećate li se Horvata? Nesuđeni pravnik bio je zvijezda Big Brothera, a sada stalno putuje

Simpatični Horvat Čagalj osvojio je srca publike i pobijedio u prvoj sezoni regionalnog izdanja reality showa Big Brother 2011. godine. Iako je diplomirani pravnik, Čagalj se trenutno više bavi modnim poslovima.

Horvat je s godinama ušao u influencerske vode te ga na Instagramu prati više 28 tisuća ljudi s kojima dijeli svoje modne kombinacije, gradove koje posjećuje, ali i neizostavne fotografije gurmanskih delicija.

- Influencer je osoba koja na društvenim mrežama ima kredibilitet da mu ljudi koji ga prate vjeruju u usluge, proizvode, mišljenje koje promovira i preporučuje. Bilo bi dobro da ima i neko znanje o tome što nudi tako da njegov Instagram bude što bolja platforma za ono što prezentira svojim followerima. To nije posao za svakoga, koliko god to većina ljudi mislila - rekao nam je Horvat ranije.

Nakon pobjede u Big Brotheru 2011. godine, Horvat je četiri godine kasnije ponovno bio pozvan u posljednji regionalni Big Brother koji se snimao. Do sada je većinom bio posvećen aktivnostima vezanim za modu i lifestyle, p je tako prije nekoliko godina radio kao agent za luksuzne brendove naočala.

Čagalj se prije dvije godine vratio u showbizz vode te je postao bračni savjetnik za potrebe novog spota dalmatinskog glazbenika Vedrana Roguljića za pjesmu 'Vrati svom životu sjaj'.

- Ni sam ne znam kako još uvijek traje ta zainteresiranost za sve što radim. I dalje dobivam ponude za razne reality programe u regiji. Ako uzmemo u obzir da u doba regionalnog Big Brothera nije ni bilo Instagrama još sam više sretan što toliko ljudi prati što svakodnevno radim i smatra da imam jedan od najboljih profila u Hrvatskoj. Da se našalim malo, pripisujem to svojoj zaraznoj osobnosti - rekao nam je Horvat ranije i dodao kako bi opet ušao u Big Brother kuću.

Tvrdi da se ne nosi najbolje s kritikama jer je osjetljiv, ali je ipak ojačao nakon realityja jer se tada susreo s brojnim komentarima i kritikama. Na Instagramu, srećom, nema puno takvih komentara.

- Zna se desiti s vremena na vrijeme da dobijem neki ružni komentar, ali to se stvarno rijetko dešava. Mislim da većina ljudi koja me prati je imala priliku gledati me svakodnevno na TV-u više od 100 dana pa imaju osjećaj da me znaju. Moj profil je otključan tako da svatko može komentirati, pa ne čudi da zaluta i koji hejter - kaže Horvat.

