Sjećate li se Kitassa i drugih bizarnih točaka iz Supertalenta?

Večeras ćemo doznati tko će ove sezone postati novi Supertalent. Ovu su emisiju obilježili nevjerojatno talentirani ljudi tijekom godina, ali i neki talenti koji su bili poprilično šokantni. Prisjetite ih se!
Publika je bila prilično šokirana nastupom Amerikanca Dana Meyera.
Publika je bila prilično šokirana nastupom Amerikanca Dana Meyera.
Publika je bila prilično šokirana nastupom Amerikanca Dana Meyera.
On je prvo progutao mač, zatim vijugavi mač, zaobljeni mač i pilu.
Na kraju je uključio Fabijana koji je držao bič i izvukao mač iz Dana, a zadatak je uspio savršeno.
Kanadski umjetnik Brent Ray Fraser, poznat pod nadimkom Kitasso, izazvao je pravi šok u hrvatskoj javnosti kada je na pozornici slikao.
Pritom je umjesto ruku, koristio vlastito spolovilo.
Kao motiv odabrao je Davora Bilmana, dok je Martina Tomčić odmah stisnula 'X' i ubrzo napustila stolac.
Ružica iz Karlovca, poznata pod scenskim imenom Roza Hipnoza pred žiri i publiku došla je sa željom da pokaže kako hipnotizira svoju zlatnu ribicu Đozefinu, koja bi zatim trebala proplivati kroz obruč.
Međutim, planirani nastup nije išao po zamisli.
Žiri je ubrzo izgubio strpljenje, a osebujna Karlovčanka zaradila je četiri X-a i bila prisiljena napustiti pozornicu.
Mađioničar i komičar, Filip Ratković, odlučio je svoj nastup započeti s mobitelom Martine Tomčić.
Pokušao je pogoditi njezina posljednja dva broja, no Martina je brzo shvatila trik i rekla mu da mu pokušaj nije uspio.
Dodijelila mu je 'X', a zatim ga zamolila da joj vrati mobitel koji je još uvijek držao u rukama.
Jedan od najneobičnijih i najšokantnijih nastupa dogodio se 2019. godine, kada je na pozornicu zakoračila Amerikanka Susan Skyes, poznata pod umjetničkim imenom Busty Heart.
U 'Supertalentu' je publiku i žiri ostavila bez daha demonstracijom svoje posebne vještine.
Razbila je lubenicu pomoću bujnih grudi, odnosno implantanta, koje su rezultat čak devet operacija.
Slaviša Pajkić, poznatiji kao Biba Struja, na pozornici je demonstrirao svoj neobični talent.
Naime, ispekao je kobasice i skuhao jaje pomoću električne energije.
Svoju posebnu sposobnost otkrio je još u srednjoškolskim danima, dok se školovao za bravara, kada je jednog kolegu na praksi slučajno udarila struja.
Zeno Sputafuoco u 'Supertalentu' je izazvao podijeljene reakcije - kako kod žirija, tako i kod publike.
Njegov nastup toliko je šokirao Martinu Tomčić Moskaljov i Maju Šuput da nisu mogle ni pogledati dio izvedbe te su mu obje stisnule 'ne'.
Suprotno njima, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman ostali su fascinirani viđenim, a u jednom trenutku čak su mu se pridružili na pozornici.
Zeno ih je tada povezao s platformom na kotačima koju je vukao - i to pomoću kuke provučene kroz svoj nos, koju je u uvodu nastupa provukao i kroz usta.
Japanski izvođač Ichikawa Munehiro odlučio je domaću publiku osvojiti posve nesvakidašnjim talentom.
Umjesto uobičajenih trikova, pokazao je kako može u potpunosti kontrolirati ispuštanje plinova te stražnjicom imitirati glasanje patke.
Vrhunac nastupa dogodio se kada je uz pomoć tog neobičnog "oružja" uspio raznijeti balon pričvršćen na Davorovu glavu, ostavivši sve u publici u šoku i smijehu.
U kratkom nastupu koji je trajao svega par sekundi, Zagrepčanin Matija odlučio je predstaviti sebe kao dupina.
Na pozornicu je stigao obojen u plavo, s loptom kojom je balansirao na glavi, a oko sebe je imao i rekvizite koji su prikazivali valove.
Njegova izvedba potaknula je Janka da ustane i zapljeska, a ubrzo mu se pridružila i publika.
Beatrice McQueef je zasvirala flautu u 'Supertalentu', ali ne ustima.
Na pozornici je skinula suknju, podignula noge na dva stolca i okrenula se naglavačke, nakon čega je flautu zasvirala intimnim dijelom tijela.
Članovi žirija ostali su u potpunoj nevjerici, a odluka je bila podijeljena – dva glasa 'za' i dva 'protiv'.
Reakcije publike bile su burne, a mnogi su njezin performans ocijenili uvredljivim i ponižavajućim za žene.
U povratničkoj sezoni Dupin Matija zaplivao je uz Bilmana i Janka.
Njegov nastup mnogi su zapamtili kao jedan od najupečatljivijih.
