Sjećate li se Ksene, princeze ratnice? Evo kako danas izgleda

Sjećate li se Ksene, princeze ratnice, i njezine prijateljice Gabrijele? Iako se popularna serija prestala emitirati prije više od 20 godina, mnogima je u pamćenje urezan prepoznatljiv 'urlik' princeze Ksene dok radi kolut u zraku ili baca svoje oružje na neprijatelje.

Lucy Lawless, novozelandska glumica koja je utjelovila legendarni lik, danas slavi svoj 56. rođendan. Više nema dugu smeđu kosu koja je obilježila Ksenu, a više se i ne bavi glumom, draži su joj drugi poslovi u toj industriji. Na svojim društvenim mrežama podijelila je prije par mjeseci veliki uspjeh. Naime, po prvi put se okušala kao redateljica, i to u dokumentarcu 'Never Look Away', a koji je i prikazan krajem siječnja na festivalu Sundance.

Foto: imdb

- Margareth Moth će vas inspirirati da budete još nevjerojatniji, originalniji i hrabriji u životu. Stvarno želim da ga pogledate - napisala je Lawless u objavi. A Moth o kojoj je snimila film bila je prva novozelandska snimateljica koja je dva desetljeća pokrivala brojne ratne zone te je u Sarajevu upucana zbog čega je ostala bez dijela vilice.

Lawless se, između glumačke karijere i redateljske, povukla iz javnog života. Posvetila se tada bila obitelji. U braku je je s producentom Robertom Tapertom, a supružnici imaju i dvoje djece.

Foto: Profimedia

Glumičina strast je, među ostalim, i borba za zaštitu okoliša i aktivizam, zbog čega je 2012. godine završila i u pritvoru. Naime, Lucy je provalila u brod kako bi spriječila bušenje nafte.