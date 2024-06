Sjećate li se Laetite Caste? Par puta su je proglasili najljepšom na svijetu, evo kako sad izgleda

Francuska glumica i manekenka Laetitia Casta (46) privukla je sve poglede na modnoj reviji francuskog dizajnera Simona Portea Jacquemusa u talijanskom Capriju. Sjedila je u prvom redu, a sve je oduševila jednostavnom, ali istovremeno izazovnom haljinom.

Dugom, crnom haljinom na bretele naglasila je liniju i dekolte. Umjesto nakita, odabrala je balerinke s cirkonima i sunčane naočale.

Laetitia Casta, Tina Kunakey, Adele Exarchopoulos At Jacquemus 'La Casa' Cruise Collection Show | Foto: Marco Piovanotto

Casta je početkom 2000-ih proglašena jednom od najljepših žena svijeta. Uz to je i jedna od rijetkih glumica i manekenki koja nije išla na plastične operacije.

Tijekom karijere krasila je više od 100 naslovnica poznatih časopisa poput Cosmopolitana, Voguea i Ellea. Nosila je revije svjetskih dizajnera, bila je Victorijina anđelica, a nakon manekenske karijere odlučila je krenuti u glumačke vode. Godine 2010. utjelovila je seks-simbol Brigitte Bardot.

Laetitia Casta, Tina Kunakey, Adele Exarchopoulos At Jacquemus 'La Casa' Cruise Collection Show - Capri | Foto: Marco Piovanotto

Casta je odrasla u Francuskoj. Manekensku karijeru započela je nakon što ju je otkrio fotograf Frederic Cresseaux na obiteljskom odmoru kad je imala samo 15 godina. Dok su se modne kuće otimale za nju, dizajner YSL predvidio joj je karijeru uspješne glumice.

- Nije rekao da ću biti velika glumica, rekao je da ću biti glumica. Tada nisam razumjela o čemu priča, tek sam počinjala biti model, ali danas mi je jasno o čemu je pričao - priznala je Laetitia prije nekoliko godina u razgovoru za In Magazin. Prvu ulogu ostvarila je francuskom filmu 'Asterix i Obelix protiv Cezara'.

Bez obzira na uspjeh i slavu, obitelj joj je uvijek bila na prvom mjestu. Prvo dijete, kćer Sahteene, čiji je otac fotograf Stephane Sednaoui, rodila je u listopadu 2001.

Jacqemus Defile photocall | Foto: MATTEO CIAMBELLI/SIPA

Nakon te veze bila je zaručena za talijanskog glumca Stefana Accorsija, a par je dobio dvoje djece. Ipak, ljubav nije uspjela. Laetitia se na kraju udala za Louisa Garrela, francuskog glumca, s kojim je u ožujku 2021. dobila sina.

- Kad radiš ne misliš na to, ali kad gledam unatrag, puno sam napravila. Naravno, volim život. Želim više slobode, više toga što sam ja. Osjećam se više slobodno nego ikad - izjavila je ranije.

French beauty Laetitia Casta is the new face of Calzedonia | Foto: Profimedia/Pool