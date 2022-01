Plesač Leo Pavlačić, javnosti poznatiji pod imenom Leone Pavlashian, natjecao se 2015. godine u 'X Factoru' i publiku oduševio nastupom u štiklama. Na televiziji je i pjevao te kuhao. Zbog odrastanja u maloj sredini Leo je često bio predmet ruganja ostale djece, a svojom pojavom u showu želio je pokazati da treba biti hrabar. Ipak, hrabrost ima svoje granice. Leo je na Instagram profilu otrkio kako je doživio nezgodu zbog koje se nalazi u bolnici na Cipru.

POGLEDAJTE VIDEO

- Živ saaaam. Mislio sam ovaj trenutak proživjeti samo s najbližima, ali dugo će trajati pa da vas sve upozorim da pazite na što sjedate - napisao je pa u videozapisu koji je snimio za svoje pratitelje otkrio što se točno dogodilo:

- Živ sam i van svake životne opasnosti. Išao sam na stijene vidjeti špilje koje se nalaze u moru i odlučio sam tamo napraviti fotografiju. I da nije bilo do fotografije, sigurno bi tamo sjeo, pojeo sendvič i pogledao zalazak sunca, mjesto je stvarno predivno. Probao sam prije nogama i sve je djelovalo stabilno i da mogu sjesti na stijenu, no kako sam ja sjeo, stijena se okrhnula. Visina je bila oko 20 metara što su mi rekli kasnije. Na pola puta, nekih 10 metara sam pao, odnosno doskočio s nogama, a pretpostavljam da sam tada slomio kuk. To me je odbacilo u plićak, dakle još 10 metara. Stvarno ne znam kako sam ostao živ jer je doslovno 30 centimetara vode.

Na mjesto na kojem se dogodila nesreća hitna je po Lea došla vrlo brzo no, zbog velike visine nisu mogli doći do njega. Iako mu je noga bila oduzeta, a ruka slomljena, cijelo vrijeme je bio pri svijesti. S obzirom na to da, kako sam kaže, nije primijetio da mu je ruka slomljena, uspio se uhvatiti za stijene.

Sat i pol trajala je agonija mladog plesača. Napokon, po njega je stigao gliser, a ruka mu je već tada izgubila funkciju.

- Bio sam u vodi pa nisam toliko osjetio bol u nozi. Kada sam mislio da više neću moći izdržati, stigao je gliser, no i tu je nastao problem jer sam ja bio u plićaku, a područje je stjenovito pa nisu mogli doći do mene. Na sreću, pao sam s ruksakom pa sam nekako uspio doplutati do njih. Izvukli su me i prebacili u bolnicu - otkrio je Leo.

Operaciju je u bolnici čekao tri dana, a nesreća se odvila na njegov rođendan.

- Ponovno sam rođen i počinjem brojati godine od 02.01.2022 godine. Sve će se vratiti u normalnu, i noga i ruka. Ostat će samo ovaj ožiljak pa ću izgledati kao da sam pobjegao iz zatvora, ali i to je u redu - zaključio je Leo koji se nada da će biti prebačen u neku od hrvatskih bolnica.

Osim što se bavio plesom, Pavlačić je radio i kao učitelj razredne nastave i animator u igraonici. U privatnom životu nosi mušku odjeću dok se za svoje nastupe transformira.

Ispod objave o nesreći u komentarima na Instagramu javili su mu se brojni pratitelji, ali i estradne zvijezde kao što su Pamela Ramljak, Neda Parmać i Indira Levak. Svi su mu poželjeli brz oproavak i povratak kući.

POGLEDAJTE VIDEO

Za Večernji list Leo je rekao da mu oporavak napreduje dobro i da se trudi vježbati koliko može. Medicinsku skrb na Cipru je pohvalio, a jedina stvar koja ga je tijekom boravka u bolnici zabrinula je potres koji je zatresao Grčku u utorak navečer.

Najteže od svega mu pada to što je daleko od obitelji, a odjeću koju je ponio u svoj turistički obilazak Cipra 'štedi' jer se u nečemu mora vratiti u Hrvatsku.