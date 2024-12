Sjećate li se Nandi Uzelac? Ima svoju emisiju, za 24sata otkrila: 'Ne bih više išla u reality show'

Nandi Uzelac (32) javnosti je postala poznata kad je sudjelovala u prvoj sezoni "Gospodina Savršenog", gdje se borila da osvoji srce Gorana Jureneca. Iako joj to nije pošto za rukom, nakon showa stekla je popularnost na društvenim mrežama gdje ima gotovo 16 tisuća pratitelja.Također, odlučila se okušati i u medijskim vodama pa je sad voditeljica, urednica i novinarka tri emisije na TV Jadranu, od kojih je jedna i autorska.

Foto: Instagram

- Na TV Jadranu radim već godinu i pol, imam tri emisije, od kojih je jedna u potpunosti autorska, nosi moje ime 'Show on by Nandi' i govori o osobama iz estrade. Druga emisija je 'Zdravi bili Dalmacijo', koja obrađuje tematiku mozaika, kulture, ribolova..., dok je treća 'Bez pardona' najteža jer jer informativna, uključuje politiku i live je emisija. To je kontakt emisija, gledatelji zovu i komentiraju - započela je Nandi.

Što joj je na televiziji bilo najteže, kaže, jest prihvaćanje nje kao novinarke.

- U početku je to bilo premošćivanje, ja sam i novinar i urednik i voditelj, puno stvari odjednom. Najveći izazov, iskreno, bio mi je u početku, da me možda prihvate kao novinara. Nekoć su ljudi pisali o meni, a sad ja uzimam izjave s njima. Nezgodno je kad si na terenu i ljudi misle da ćete manje raditi od njih i imati bolji publicitet, lakše terene, a zapravo radite isto, ako ne i više da se dokažete da možete i vi biti novinar - objašnjava voditeljica.

Foto: Instagram

Iako nije školovani novinar, ta forma joj je poznata još od HRT-a i Sportske televizije. Na HRT-u je bila radijska voditeljica, a otkrila nam i da joj je televizija draži medij, iako je teži. Progovorila je i o svom angažmanu u reality emisiji "Gospodin Savršeni" te bi li se ponovno okušala u tom formatu.

Foto: Instagram

- Pa ne bih više, vrlo vjerojatno nikad zato što sam prerasla tu jednu fazu života. Nisam ušla s takvim ambicijama u emisiju. Zato bi bilo kontradiktorno da kažem da mi je to bila odskočna daska jer mi to nije bio motiv. To je bila posljedica svega toga - objašnjava Nandi.