Sjećate li se nje? JoJo je prije 20 godina 'zapalila' glazbeni svijet pa nestala: Ovako sad izgleda

Sjećate li se nje? JoJo je prije 20 godina 'zapalila' glazbeni svijet pa nestala: Ovako sad izgleda

Glazbenica je imala samo 13 godina kada se probila hitom 'Get Out' i postala popularna. No njena karijera je propala zbog loših ugovora koje je sklopila, pritisaka industrije i osobnih problema

Joanna Levesque, poznatija pod umjetničkim imenom JoJo (35), bila je tinejdžerska senzacija koja je početkom 2000-ih vladala eterom. Imala je samo 13 godina kada je pjesmom 'Get Out' osvojila top-ljestvice i postala najmlađa solo izvođačica koja je završila na vrhu američkog Billboarda.

Njen snažan vokal, zrelost i samopouzdanje tada su je izdvojili od svih ostalih mladih zvijezda. Pred njom je trebala biti ogromna karijera, no u jednom je trenutku sve krenulo silaznom putanjom. No to nije bilo zbog pada popularnosti, nego radi 'kombinacije' loših ugovora, pritisaka industrije i osobnih problema koji su uslijedili nakon prerane slave. 

Prvi i ključni razlog bio je nepovoljan ugovor s diskografskom kućom Blackground Records, koji je potpisala kao maloljetnica. Iako je imala ogroman uspjeh, diskografska kuća joj je godinama branila objavljivanje nove glazbe, dok su istovremeno zadržavali prava na njezin glas i pjesme.

Pisala je hrpu pjesama koje nikad nisu ugledale svjetlo dana, a publika je stekla dojam da je 'nestala'.

Drugi razlog bili su pritisci i neprimjereni zahtjevi industrije. JoJo je kasnije otkrila da se od nje očekivalo da izgleda, pjeva i ponaša se zrelije nego što je bila, uključujući i tekstove pjesama koji nisu bili primjereni njezinoj dobi. To je kod nje stvorilo duboke nesigurnosti i osjećaj gubitka identiteta.

- Gledajući unatrag, bilo je pomalo jezivo što sam pjevala kad mi je bilo 13 - izjavila je pa dodala kako tada nije u potpunosti razumjela što zapravo pjeva.

Treći razlog bila je borba s mentalnim zdravljem i ovisnostima, o čemu je otvoreno pisala u memoarima Over the Influence. Prerana slava, osjećaj izoliranosti i dugogodišnja profesionalna blokada doveli su do toga da se okrenula alkoholu, tabletama i destruktivnim odnosima kao načinu bijega.

- Slava u toj dobi bila je opasnija nego što sam mogla zamisliti - rekla je JoJo.

Tek nakon višegodišnje pravne bitke, iz koje je izašla 2014., uspjela je raskinuti ugovor i ponovno pokrenuti karijeru. Iako se vratila s novom glazbom i pohvalama kritike, izgubljene godine u najvažnijem razdoblju karijere ostavile su trajne posljedice na njezin put prema vrhu.

Danas je JoJo daleko od tinejdžerske pop zvijezde kakvom ju publika pamti s početka karijere. I dalje stvara glazbu, nastupa i otvoreno govori o mentalnom zdravlju, ovisnostima i traumama iz prošlosti, a njezini noviji projekti dočekani su s velikim interesom publike.

