Sjećate li se njih? I oni su prije bili kandidati 'Života na vagi', a danas izgledaju bolje nego ikad

Šesta sezona 'Života na vagi' približava se kraju, a neki od kandidata imali su priliku upoznati i kandidate prošlih sezona koji su itekako postigli značaj uspjeh u showu, ali i nakon njega. Hana Sokač iz prve sezone, Mirna Posavec iz četvrte i Luka Smoljo iz treće, došli su kandidate motivirati i pokazati im da se sve može uz malo truda i volje.

Hanu Sokač imali smo prilike upoznati prije pet godina kada je u prvu sezonu 'Života na vagi' ušla s 138,3 kilograma, a na finalnom vaganju vaga je otkrila kako je Hana izgubila ukupno 32 kilograma.

Najmlađa natjecateljica sezone u kojoj je sudjelovala, priznala je kako je nakon showa vratila dio kilograma, ali kada je shvatila što si je opet napravila odlučila je tome stati na kraj. Hana je odlučila da neće biti jedna od tih koja će uprskati sve što je postigla pa se vratila treninzima i zdravoj prehrani.

Naučila je izbalansirati sve, a to se vrlo dobro može vidjeti u njezinom gostovanju u šestoj sezoni 'Života na vagi'. Kandidatima je savjetovala da žive u skladu s prirodom, da prigrle meditaciju te da će tako pronaći svoje mjesto ispod sunca.

Kako im je rekla, ona se promijenila fizički, ali i fizički.

- Imala sam priliku maknuti se od radijskog mikrofona i nakon 3 godine ponovno sjesti ispred televizijskih kamera i to upravo tamo gdje je sve počelo - u teretani. Nismo glumili blještavilo ili pričali o prednostima življenja punim plućima već smo se dotakli demotivacije, utjecaja negativizma, te koliko je glava važan faktor da se pokrenemo i da nam zdrav život postane navika - napisala je Hana nakon gostovanja na svom Instagramu.

Uz Hanu, kandidate je svojim primjerom motivirala i Mirna Posavec, bivša natjecateljica i najbolja nefinalistica četvrte sezone showa 'Život na vagi'.

Mirna je prije dvije i pol godine izgubila majku Ljiljanu te je prolazila kroz težak period, a sada kada se ponovno vratila na set u Lividragu, sadašnja fitness trenerica kandidatima je ispričala kako se i nakon takve teške životne tragedije uspjela sabrati i tužne misli ne utopiti u hrani.

- Moje mišljenje je da ne postoji nijedan problem koji bi trebao stati na vaš put mršavljenja ili da vratite kilograme nazad. Meni je majka umrla i nisam se vratila na staro. Znam da bi i ona htjela da to ne napravim i znam da dobro radim za sebe. Ona bi htjela da napravim najbolje za sebe, a to nije prežderavanje - rekla je Mirna emotivno kroz suze te dodala:

- Hrana nije rješenje. Zatrpavanje problema s hranom nije rješenje. A što onda? Dolaze zdravstveni problemi.

Mirna je u četvrtu sezonu showa ušla sa 135,1 kilograma, a u finalnoj emisiji imala je 83,3 kilograma. Nakon izlaska nastavila je uporno raditi na sebi, kako fizički tako i psihički, a u međuvremenu je postala i fitness instruktorica te mikroinfluencerica.

Luka Smoljo, finalist kojeg su gledatelji upoznali u trećoj sezoni showa 'Život na vagi' jedan je od onih koji je uspio skinuti kilograme i nakon showa, a napravio je i životni zaokret. Željka, Lara, Anja, Roko, Čapo i Boris pozorno su slušali to što je imao za reći.

- Kada sam izašao iz kuće, bilo mi je teško. Imao sam mnogo želja koje sam želio ispuniti. Jednu i jesam. Upisao sam Kineziološki fakultet. Ako netko to želi, imate šanse jer ja sam to uspio. Nije problem. Teško je u startu jer kad vidiš sve njih - dođu isklesani muškarci i žene. Cijeli život sam želio završiti fakultet, imao sam nekoliko pokušaja, nisam uspio i onda mi je u showu došla ideja da se treniranjem bavim cijeli život. To mi je sigurna ruta da se do kraja života ne vratim na staro - rekao je Luka kandidatima.

Profesionalno se dodatno educirao, a vjetar u leđa svakako mu je bio i pronalazak prave ljubavi.

- Nisam u tome imao iskustva, ali našao sam je. Još malo pa će mi biti supruga. Nakon 'Života na vagi' ostvarilo se i to - otkrio je ponosno.

Podsjetimo, Luka je u RTL-ov show ušao sa 151 kilogramom, a izašao s čak 64 kile manje i tako postao inspiracija mnogim gledateljima koji se bore s viškom kilograma. Nakon završetka snimanja, život mu se potpuno promijenio.

