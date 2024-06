Sjećate li se ove viralne haljine Elle Dvornik? Svi su se pitali ima li gaćice: 'Kako ću sad šokirati?'

CARLY WEINSTEIN Influencerica pozirala u bikiniju pa postala viralna: 'Ovako izgleda pravo žensko tijelo...' Ja sam poput vas - ne sviđa mi se uvijek odraz u ogledalu i to je u redu. Ali želim vas podsjetiti da, bez obzira na to kako izgledate izvana, to vas ne određuje kao ljudsko biće, poručila je Carly