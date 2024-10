Sjećate li se ovog dječaka? 25 godina od filma 'Šesto čulo' on još glumi. Evo kako sad izgleda

Uspomene na rad s Bruceom Willisom će mi uvijek biti u srcu, rekao je Haley Joel Osment prije par mjeseci na premijeri svog posljednjeg filma 'Blink Twice', u kojem glumi sa Zoe Kravitz i Channingom Tatumom. Tada se prisjetio legendarnog glumca, ali i filma 'Šesto čulo' koji je izašao prije 25 godina.

Foto: Profimedia

Iako je prošlo četvrt stoljeća otkako je film izašao, scena Joela kao dječaka koji govori: 'I see dead people' ('Vidim mrtve ljude') postala je jedna od kultnih rečenica, a scena je u posljednje vrijeme sve češće internetski 'meme'.

Imao uloge u filmovima 'Forrest Gump', 'Šesto čulo', 'A.I'...

Haley je imao svega 11 godina kada je izašao film kojeg je režirao M. Night Shyamalan. I prije toga našao se u kultnim filmovima te je u filmu 'Forrest Gump' glumio mladog naslovnog junaka, a važnu je ulogu imao i u filmu 'A.I'. No, 'Šesto čulo' ga je lansiralo u zvijezde, a Haley je istaknuo da je Willis bio divan na setu te da mu je to jedna od najdražih uspomena.

- Bilo je jako lijepo glumiti s njime. Toliko sam zahvalan na tom iskustvu i što sam upoznao tog čovjeka, filmsku zvijezdu i jako divnog čovjeka - poručio je, prenosi People. Willis se prije par godina povukao iz glume i javnog života nakon što mu je dijagnosticiran jedan oblik demencije, ali se Osment vrlo rado sjeti njihove suradnje.

Foto: Mario Anzuoni

I ranije je pričao o tome kako je biti dječja zvijezda. Neki njegovi kolege, kao što su Amanda Bynes, Lindsay Lohan i drugi, imali su puno više poteškoća u životu zbog svoje slave. No ne i Haley koji je prije nekoliko godina rekao da je smatra sretnim što su mu periodi, koji su drugima znali biti teški, njemu ostali u lijepom sjećanju, navodi Style.

Sestra Emily Osment također je glumica

Iako je bio jako slavno dijete, njegovi roditelji pobrinuli su se da što više vremena provede 'nogama na zemlji' te su inzistirali na tome da ne zapusti školu. Haley je s 18 godina upisao fakultet i na neko vrijeme nestao s ekrana, za što je uvijek govorilo da je zapravo bilo jako dobro.

Foto:

Godine 2006. isplivala je vijest da je Haley razbio auto na ulicama Los Angelesa i to pod utjecajem. Mnogi su pomislili kako je slijedio put mnogih dječjih zvijezda prije njega, no za njega je to bila jedna pogreška koju više nije ponavljao te je za to kasnije rekao da je bio 'šašavi školarac'.

A osim roditelja koji su ga držali čvrsto na zemlji i nisu dopustili da ga filmska industrija odvoji od škole i prijatelja, Haley je uza sebe imao i mlađu sestru Emily koja je također krenula njegovim stopama. Obožavatelji serija znaju je kao Mandy iz 'spinoffa' serije 'Teorija velikog praska', 'Mladi Sheldon'.

Foto: Apega/ABACA USA

Emily u njoj glumi djevojku u koju se zaljubi Sheldonov stariji brat George i koja s njime zatrudni. Nedavno je najavljeno kako se priprema i novi 'spinoff', 'Prvi brak Georgea i Mandy', a koji će se baviti njihovim zajedničkim životom.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS