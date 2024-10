Sjećate li se Pugsleyja? Evo gdje je glumac danas i kako izgleda

Obitelj Addams iz 1991. omiljen je klasik za pogledati na Noć vještica. Pa iako je Christina Ricci svoju ulogu Wednesday u posljednjih par godina prepustila Jenni Ortegi u istoimenoj Netflixovoj seriji, vratila se u svijet obitelji Addams u ulozi Marilyn Thornhill, profesorice koja predaju u školi u kojoj se i odvija radnja.

No gdje je danas Jimmy Workman, koji je prije više od 30 godina utjelovio Pugsleyja Addamsa?

Foto: Profimedia

Tada je imao svega 11 godina te vrlo brzo postao i jedno od najpoznatijih lica 90-ih. No ljubav prema glumi nije dugo potrajala. Workman je nakon dva filma o obitelji Addams bio u još nekoliko uloga, nakon čega je odustao od rada ispred kamera, i premjestio se na posao iza njih.

Ranije ovog mjeseca se Workman ponovno sastao sa svojim kolegama iz filma na L.A. Comic Conu. Uz njega su bili Anjelica Huston, Christopher Lloyd, Ricci i Carel Struycken. Nakon toga je Lloyd objavio i fotografiju grupe na društvenim mrežama uz opis: 'Obitelj koja proganja zajedno, ostaje zajedno!'

Kako navodi The Sun, Jimmy od 2019. živi u Kaliforniji sa svojom obitelji te se bavi raznim poslovima unutar filmske produkcije. Pa iako više nije u centru zbivanja, zapravo i nije tako daleko od toga jer se njegova mlađa sestra proslavila ulogom u popularnom sitcomu 'Moderna obitelj' koji se emitira već godinama i na domaćim kanalima.

Foto: Profimedia

Naime, Jimmyjeva sestra je Ariel Winter koja je u seriji utjelovila pametnu Alex od 2009. do 2020. godine. Međutim s obitelji nije bliska, pa tako ni s bratom.

69th Primetime Emmy Awards – Arrivals – Los Angeles | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Još 2012. je njihova starija sestra Shanelle Workman tvrdila kako njihova majka Chrisoula fizički i emotivno zlostavlja Ariel zbog čega je Shanelle podnijela i zahtjev za skrbništvo nad sestrom. No godinu dana kasnije se i Jimmy upleo u cijelu priču, tvrdeći kako Shanelle daje loš primjer sestri Ariel te je on pokušao postati njezin skrbnik, no to je bilo odbijeno.

The Sun prenosi i kako Ariel nije svoju majku vidjela godinama, za što kaže da je i 'najbolje'.