Rezmišljao sam koja je moja povezanost. Mislim da balkanska muzika ima puno emocija i puno duše. Kada sam se vratio u Los Angeles, rekao sam - želim naučiti tu vrstu glazbe, ispričao je za IN Magazin Amerikanac Ron Holsey koji se prije više od osam godina na putovanju po Balkanu zaljubio u regionalnu muziku koja se sluša na ovim prostorima.

Kako bi što bolje naučio jezik i potpuno uživao u pjesmama, Ron je na UCLA našao učiteljicu glazbe iz Bugarske. Odmah ju je nazvao i pitao može li ga naučiti pjevati, a ona je pristala. Amerikanac je vrlo brzo savladao jezik nakon čega je na svom YouTube kanalu počeo dijeliti obrade slavnih glazbenih hitova na hrvatskom.

Ron se prijavio i na 'Supertalent' nakon čega je snimio i prvu pjesmu na hrvatskom koja nosi naziv 'Nemoguće'.

- Da živim ovdje mislim da bi mi bilo lakše, ali sad mislim da moram naći nekoga tko zna jezik da s njim provodim vrijeme - ispričao je.

U nastupu na pozornici 'Supertalenta' Ron je otpjevao pjesmu 'Ove noći jedna žena' od Zlatka Pejakovića i tako šokirao publiku i žiri. Maja Šuput, odmah je javno izrazila simpatije prema Ronu.

Najpopularniji televizijski show bio je prekretnica i u životu Christiana Jerryja Valea iz Venezuele kojeg smo imali prilike vidjeti u prošloj sezoni. Osim pjevanjem, Christian je publiku oduševio i zanimljivom životnom pričom. Naime, nakon što je u Dubaiju radio kao odvjetnik, došao je u Hrvatsku biti menadžer u hotelu, no zatvaranje ga je ostavilo bez posla. Putovnica mu je istekla pa je bez dokumenata ostao “zatočen u Hrvatskoj”.

- Bez putovnice nisam mogao tražiti posao u struci i morao sam se prilagoditi i ‘preživjeti’. Počeo sam pjevati na ulici i u tramvajima. Na početku je to bilo jako teško za mene jer sam i sam imao stereotip u glavi, ali reakcije ljudi su bile odlične. Uživali su me slušati, a ja sam uživao svirati za njih - rekao je Christian nedavno.

Uz Rona i Christiana, šestorica mladih Samoanaca s Novog Zelanda također su zaljubljenici u našu klapsku pjesmu.

- Imao sam profesora Hrvata u srednjoj školi, zvao se Antun Poljanić iz Dubrovnika i on me naučio jednu pjesmu Croatio iz duše te ljubim. Došao sam ovdje 2011. sa FA Kralj Tomislav i čuo klapsku pjesmu te sam se oduševio i rekao možemo i mi to pjevati, Okupio sam svoje prijatelje i tako se rodila Klapa Samoana - rekao je Christian Malietoa-Brown, piše Dnevnik.hr.

Hrvatska glazba vrlo je popularna u svijetu. Pjesme naših najvećih estradnjaka pjevaju se od Amerike do Japana.