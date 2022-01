Splićanin Marin Novaković (24) bio je natjecatelj posljednjeg 'Big Brothera'. Danas je glazbenik i influencer koji je na TikToku u kratkom vremenu sakupio gotovo 300.000 pratitelja.

Posljednji je 'Big Brother' mnogima bio jedan od zabavnijih zbog mnogih simpatičnih kandidata među kojima je bio i Marin. Iako je većina natjecatelja nestala s javne scene, ovaj je kandidat zavolio društvene mreže i proslavio se kasnije na TikToku, ali i Instagramu.

- Moram priznati da sam osobno iznenađen kako je sve to brzo došlo. Prvi put kad sam instalirao TikTok za vrijeme karantene, nisam bio pretjerano zainteresiran za sve to, snimio sam dvije ili tri videosnimke i nije mi se više dalo baviti s tim. I nakon otprilike pola godine uhvatila me je želja da krenem ponovno snimati. I tako sam svaki dan izbacivao po jednu videosnimku. I evo, nakon nepunih godinu dana skoro 300.000 ljudi podržava moj rad - rekao je Marin za RTL.hr.

Iako ima mnoštvo pratitelja, ali i stranica koje su kreirali njegovi pratitelji, kaže da bi bilo nezahvalno da o sebi govori kao o influenceru jer je to nešto što sama publika treba prosuditi. Ipak, kaže da ga često prepoznaju na ulici.

- Prepoznaju da, većinom mlađa publika i sve u granicama normale. Iako, to je sve krenulo nakon mog sudjelovanja u reality showu 'Big Brother' i nakon što započeo profesionalnu glazbenu karijeru. I onda je došao i TikTok, tako da moram priznati kako mi laska - dodao je sramežljivo.

Navikao je pak na to da ga ljudi prepoznaju, no toliko brz rast na društvenim mrežama ga je iznenadio.

- Rapidno je počeo rasti kad sam snimio taj set glumačkih videosnimaka na engleskom. U jednom danu sam dobio 150.000 ljudi - rekao je influencer.

Ipak, dodaje da se snima iz zabave više nego zbog zarade jer se na ovim prostorima ne može od TikToka zaraditi kao u drugim dijelovima svijeta.