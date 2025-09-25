Sjećate li se Tine Šegetin iz 'Big Brothera'? Evo gdje je danas i što kaže o estetskim zahvatima

Tinu Šegetin gledatelji pamte još od 2015. godine, kad je sa sestrom Barbarom ušla u 'Big Brother' i odmah privukla pažnju svojim izgledom i izjavama. Deset godina kasnije vodi mirniji život, a ljeto je provela baš onako kako najviše voli. Na moru, uz sunce, društvo prijateljica i pokoje putovanje.

- Započela sam svoje putovanje odlaskom u obiteljsku kuću na Pelješcu, a kasnije sam produžila do Grčke na nekoliko dana, gdje sam se odlično zabavila u društvu svojih prijateljica - rekla je Tina za Net.hr.

Foto: Instagram

Pelješac joj je svake godine tradicija, ali nove destinacije ne preskače.

- U obiteljsku kuću odlazim svakog ljeta na nekoliko dana – to mi je postala tradicija. No, destinacije uglavnom mijenjam svake godine jer sam avanturističkog duha i volim istraživati nova mjesta - dodala je.

Foto: Instagram

Tini je ljeto cijeli život.

- Ja sam dijete s mora tako da ljetovanje i kada stane ne prestaje - istaknula je.

Velika obožavateljica sunca tvrdi da mu se treba izlagati umjereno, a da je najbolji saveznik zdrave kože - dobra hidratacija. U svojoj torbi za plažu uvijek nosi SPF kremu, mineralnu vodu u spreju, knjigu i lagani snack. A na prehranu nikad nije pazila.

- Pa tako ne pazim ni sada. Preferiram mediteranski način prehrane i redovito vježbam, tako da nemam problema. Za sada je linija u najboljem redu - dodala je.

Foto: Instagram

Na pitanje o estetskim zahvatima odgovara kratko i jasno: 'Da, imala sam estetsko povećanje grudi i ne planiram više ići pod nož. Jednom je bilo dovoljno'.