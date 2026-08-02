Sjećate se dječaka iz 'Šestog čula'? Evo kako danas izgleda

Postoje rečenice koje obilježe filmsku povijest, a "Vidim mrtve ljude" jedna je od njih. Izgovorio ju je, tihim i proganjajućim glasom, jedanaestogodišnji Haley Joel Osment u trileru "Šesto čulo" i preko noći postao globalni fenomen. Dječak velikih, tužnih očiju postao je prvi milenijalac nominiran za Oscara za glumu, no njegov put nije bio samo priča o dječjem uspjehu. Danas, kao odrastao i svestran glumac, Osmentova karijera predstavlja rijedak primjer uspješne tranzicije iz čuda od djeteta u cijenjenog karakternog glumca koji je svjesno birao put daleko od blještavila koje ga je nekad okruživalo.

Iako se mnogi sjećaju Osmenta upravo po ulozi Colea Seara, njegova karijera započela je mnogo ranije. Sa samo četiri godine, primijećen je u trgovačkom centru i angažiran za reklamu za Pizza Hut koja mu je otvorila vrata Hollywooda. Ubrzo je uslijedila uloga sina Forresta Gumpa u istoimenom filmskom klasiku iz 1994., a devedesete je proveo glumeći u nizu televizijskih serija poput "Murphy Brown" i gostujući u popularnim emisijama kao što su "Walker, teksaški rendžer".

No, 1999. godina promijenila je sve. Redatelj M. Night Shyamalan tražio je dječaka za glavnu ulogu u svom psihološkom hororu i Osment ga je osvojio na audiciji. Nije se radilo samo o talentu; Shyamalan je kasnije otkrio da je bio impresioniran dječakovom profesionalnošću. Kad ga je pitao je li pročitao svoj dio scenarija, Osment je odgovorio: "Pročitao sam scenarij tri puta sinoć". Ta posvećenost vidjela se na platnu. Njegova izvedba dječaka opterećenog zastrašujućom tajnom donijela mu je nominaciju za Oscara za najboljeg sporednog glumca, nagradu Saturn i svjetsku slavu.

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U nedavnom intervjuu povodom 25. obljetnice filma, Osment se prisjetio snimanja s Bruceom Willisom, koji je za njega bio golema zvijezda.

​- Učinio je sve na tako cool način, imao je takvu karizmu i bio je osoba kakvu želite na setu da postavi ton. Stvari se obično vrte oko broja jedan na popisu glumaca, a Bruce je u tome predvodio - rekao je Osment za Entertainment Weekly. Otkrio je i dirljiv detalj da mu je Willis godinama nakon filma ostavljao poruke na telefonskoj sekretarici, samo kako bi ga pozdravio i provjerio kako je.

Put do zrelosti i svjesna pauza

Uspjeh "Šestog čula" lansirao ga je u sam vrh Hollywooda. Uslijedili su veliki projekti poput drame "Šalji dalje" s Kevinom Spaceyjem i Helen Hunt te znanstveno-fantastičnog spektakla "Umjetna inteligencija" Stevena Spielberga, uloga koja mu je zacementirala status vodećeg mladog glumca. U to je vrijeme posudio i glas glavnom liku Sori u iznimno popularnoj seriji videoigara "Kingdom Hearts".

Ipak, Osment je osjećao pritisak odrastanja pod svjetlima reflektora. Nakon nekoliko godina intenzivnog rada, donio je odluku koja je iznenadila mnoge. Umjesto da nastavi nizati blockbustere, povukao se iz Hollywooda kako bi se posvetio obrazovanju. Upisao je prestižnu Tisch School of the Arts na Sveučilištu u New Yorku, gdje je diplomirao 2011. godine.

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To razdoblje obilježio je i jedan mračan događaj. Godine 2006. sudjelovao je u prometnoj nesreći nakon koje je optužen za vožnju pod utjecajem alkohola i posjedovanje marihuane. Priznao je krivnju i osuđen na tri godine uvjetne kazne, 60 sati programa odvikavanja i novčanu kaznu. Ovaj incident bio je prekretnica koja ga je, kako se čini, dodatno učvrstila u odluci da svoj život i karijeru gradi pod vlastitim uvjetima, daleko od tabloidne kulture.

Povratak kao svestrani karakterni glumac

Nakon diplome, Osment se vratio glumi, ali na drugačiji način. Umjesto glavnih uloga u holivudskim hitovima, počeo je birati manje, ali izazovnije uloge u nezavisnim filmovima i televizijskim serijama. Pojavio se u bizarnom hororu "Tusk" Kevina Smitha, komediji "Sex Ed", filmskoj verziji serije "Entourage" i trileru o Tedu Bundyju "Izuzetno opak, šokantno zao i pokvaren".

Njegova transformacija bila je potpuna, kako fizička, tako i glumačka. Dječaka anđeoskog lica zamijenio je odrastao muškarac s bradom, a uloge su postale kompleksnije i mračnije. Obožavatelji su ga mogli vidjeti u hvaljenim serijama poput "Što radimo u sjeni", "The Boys" i "Future Man". Nedavno je glumio i u redateljskom debiju Zoe Kravitz, trileru "Blink Twice".

Danas Haley Joel Osment nastavlja graditi karijeru kao cijenjeni glumac koji se ne boji eksperimentirati. Njegov put od dječje zvijezde do zrelog umjetnika dokaz je da se u Hollywoodu može uspjeti i bez podilaženja publici, držeći se vlastitog integriteta i strasti prema glumačkom zanatu.

*uz korištenje AI-ja