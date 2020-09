Sjećate se Dudleyja iz 'Harryja Pottera'? Sad je neprepoznatljiv

Njega je utjelovio britanski glumac Harry Melling koji se nedavno pojavio u novom Netflixovom filmu 'The Devil All The Time'. U međuvremenu je smršavio pa ga nisu prepoznali

<p>Brojne generacije odrasle su uz legendarne filmove o <strong>Harryju Potteru</strong>, čarobnjaku koji se bori protiv zla.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Obožavatelji franšize zasigurno pamte i Harryjevog punašnog rođaka <strong>Dudleyja Dursleyja</strong> koji mu je zadavao probleme, najviše u prvom i drugom nastavku.</p><p>Njega je utjelovio britanski glumac <strong>Harry Melling</strong> (31) koji se nedavno pojavio u novom Netflixovom filmu 'The Devil All The Time'.</p><p>S obzirom na to da je od posljednjeg filma o 'Harryju Potteru' prošlo desetak godina, a Melling je u međuvremenu smršavio, bilo je onih koji ga nisu prepoznali.</p><p>U jednom intervjuu je otkrio kako mu se nije bilo lako maknuti od uloge koja ga je proslavila. </p><p>- Tad mi je bilo 10 godina, bilo je to davno. Drago mi je što sad ljudi razmišljaju odakle sam im poznat. To je jako dobro za glumca jer ako se predstaviš kroz samo jedan tip uloge, ljudi te uvijek gledaju tako. Bilo je zanimljivo odrastati kroz filmove o 'Harryju Potteru'. Nakon toga sam se morao prilagoditi kazalištu, a onda se ponovo prilagoditi radu na filmu. Uvijek sam htio biti glumac koji igra različite uloge, mislim da se tu zaista mogu pokazati - rekao je za britanski <a href="https://metro.co.uk/2020/09/14/harry-potter-robert-pattinson-harry-melling-netflix-the-devil-all-the-time-13261574/">Metro</a>. </p><p>I dok je u filmovima koji su ga proslavili zaigrao omraženog dječaka, u Netflixovom filmu glumi fanatičnog propovjednika.</p>