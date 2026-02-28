Sjećate se kako je završila serija M*A*S*H? Prošlo je više od 40 godina od velikog finala...

Teško je povjerovati da je prošlo više od četiri desetljeća otkako je 28. veljače 1983. emitirana posljednja epizoda serije M*A*S*H. Dvosatni televizijski film pod naslovom "Goodbye, Farewell and Amen" postao je najgledanija i najviše ocijenjena pojedinačna epizoda u povijesti američke televizije.

Time je zaključena 11 godina duga priča o 4077. pokretnoj vojnoj bolnici smještenoj u ratnoj Koreji o skupini liječnika i medicinskog osoblja koji su, usred kaosa rata, humorom, ironijom i humanošću branili vlastiti razum i dostojanstvo.

Od samog početka bilo je jasno da oproštaj neće biti obična polusatna epizoda. Producenti su planirali dvosatni televizijski film kako bi dostojno zaokružili priču o likovima koje je publika pratila više od desetljeća. No kako je snimanje odmicalo, postalo je očito da materijala ima više nego što je prvotno zamišljeno.

Izvršni producent Burt Metcalfe zatražio je od mreže CBS produženje trajanja. Odgovor je bio kratak i jasan: „Apsolutno.” Tako je nastala epizoda u trajanju od dva i pol sata, televizijski događaj kakav do tada nije viđen.

Tijekom produkcije dogodio se neobičan obrat. Požar je zahvatio Foxov ranč na kojem su se godinama snimale vanjske scene serije. Umjesto da produkciju vrate korak unatrag, autori su odlučili katastrofu pretvoriti u dio narativa. Spaljeni set postao je simboličan završetak jedne epohe: 4077. jedinica mora "spakirati logor" i napustiti lokaciju, baš kao što su to vojne postrojbe činile tijekom rata. Kada se vrate, sve je uništeno. Tako je stvarni događaj poslužio kao snažna metafora kraja rata, serije i jednog televizijskog razdoblja.

U završnici je ključnu ulogu imao Alan Alda, koji je osim što je tumačio Hawkeyea Piercea, i režirao finale. Alda je samostalno preuzeo režiju, donoseći osobni pečat priči koju je godinama oblikovao i kao glumac i kao kreativni suradnik.

Za glumce, oproštaj je bio daleko više od profesionalne obveze. Loretta Swit, koja je 11 godina glumila Margaret „Hot Lips” Houlihan, opisala je prije nekoliko godina snimanje kao nadrealno iskustvo. Zbog nelinearnog snimanja i paralelnog rada na drugim epizodama, osjećaj završetka nije bio trenutan, ali priča o kraju rata i povratku kući davala je svemu posebnu težinu.

Jedan od najdirljivijih trenutaka bio je oproštaj pukovnika Pottera. Harry Morgan, koji je je pukovnika glumio od četvrte sezone, prisjetio se scene u kojoj odjaše na konju dok mu ostatak postrojbe salutira. Taj formalni čin poštovanja, rijetko prikazivan u seriji, pretvorio je snimanje u stvarni oproštaj.

- Kad sam se okrenuo i vidio ih kako salutiraju, shvatio sam da je to stvarno kraj - prisjetio se u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

Serija je tijekom 11 sezona balansirala između komedije i tragedije, prikazujući rat ne kao spektakl, već kao ljudsku dramu ispunjenu gubitkom, moralnim dvojbama i tračkom nade. Finalna epizoda serije danas je kultna te je pronašla svoje mjesto u televizijskoj povijesti.