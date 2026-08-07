Sjećate se Newmana iz serije 'Seinfeld'? Evo kako sad izgleda

Wayne Knight rođen je 7. kolovoza 1955. u New Yorku, odrastao je u Georgiji, a tijekom srednje škole bavio se američkim nogometom. Od malena je obožavao glumu, kojoj se posvetio kada je krenuo studirati, zbog čega je prekinuo fakultet koji je završio tek 2008. godine. Prve profesionalne korake napravio je kao pripravnik u uglednom kazalištu Barter Theatre u Virginiji. Nakon završene prakse ostao je raditi u ansamblu te stekao status profesionalnog kazališnog glumca. Potom se vratio u New York, gdje je nakon nekoliko godina dobio svoju prvu ulogu na Broadwayu. Zanimljivo je da je prije nego što je ostvario značajniji glumački uspjeh čak pet godina radio i kao privatni istražitelj.

Filmsku karijeru započeo je manjim ulogama tijekom druge polovice osamdesetih i početkom devedesetih godina. Pojavio se u uspješnicama "Prljavi ples", "Rođen 4. srpnja", "JFK", "Ponovno mrtav" i erotskom trileru "Sirove strasti". Upravo ga je nastup u potonjem filmu doveo do najveće prilike u dotadašnjoj karijeri. Redatelj Steven Spielberg uočio je njegovu izvedbu te ga angažirao kao prvog glumca za ekranizaciju romana "Jurski park" Michaela Crichtona.

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U filmu "Jurski park" Knight je utjelovio Dennisa Nedryja, računalnog programera tvrtke InGen koji zbog pohlepe izdaje svoje poslodavce i izaziva katastrofu u parku s dinosaurima. Iako je riječ o sporednoj ulozi, njegov je nastup ostao jedan od najpamtljivijih u cijelom filmu te mu je donio nominaciju za nagradu Saturn za najboljeg sporednog glumca. Lik Dennisa Nedryja i danas se smatra jednim od najupečatljivijih filmskih negativaca devedesetih godina.

Nakon uspjeha na filmu Knight je postao jedno od najpoznatijih televizijskih lica NBC-ja. Od 1992. do 1998. godine glumio je Newmana u legendarnoj humorističnoj seriji "Seinfeld". Newman, poštar i vječiti suparnik Jerryja Seinfelda, postao je jedan od najpopularnijih sporednih likova u povijesti televizijskih sitcoma zahvaljujući Knightovoj osebujnoj interpretaciji, izraženoj komičarskoj energiji i izvrsnom osjećaju za humor. U isto vrijeme nastupao je i u humorističnoj seriji "Treći kamenčić od Sunca", gdje je igrao policajca Dona Orvillea. Za tu je ulogu bio nominiran za nagradu Q Award, dok je zajedno s ostatkom glumačke postave bio nominiran i za nagradu SAG.

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Knight je ostvario i zavidnu karijeru glasovnog glumca. Njegov glas mogu se čuti u brojnim Disneyjevim i drugim animiranim filmovima i serijama. Posudio je glas simpatičnom slonu Tantoru u filmu "Tarzan", pohlepnom vlasniku trgovine igračaka Alu McWhigginu u filmu "Priča o igračkama 2", kao i brojnim drugim likovima poput Igora u seriji "Toonsylvania", zmaja Dojo Kanojo Choa u "Xiaolin Showdownu", mačka Mr. Blika u "Catscratchu", cara Zurga u seriji "Buzz Lightyear of Star Command" te mnogim drugim animiranim junacima. Posljednjih godina nastavio je glasovnu karijeru posudivši glas likovima Franku u filmu "Goat" i Limeu u animiranom projektu temeljenom na videoigri "Among Us".

Privatni život glumca također je bio predmet interesa javnosti. Prvi put se oženio 1996. godine vizažisticom Paulom Sutor, no brak je završio razvodom 2003. godine. Tri godine poslije sklopio je brak s Clare de Chenu, s kojom ima sina Liama. Obitelj već dugi niz godina živi u četvrti Toluca Lake u Los Angelesu. Posljednjih godina često je u fokusu javnosti zbog vidno drugačijeg izgleda nakon što je smršavio oko 45 kilograma.

Knight se povremeno uključivao i u politički život. Prisustvovao je Demokratskoj nacionalnoj konvenciji 2012. godine, a uoči predsjedničkih izbora u SAD-u 2020. sudjelovao je u promotivnoj kampanji koja je kritizirala odnos tadašnje administracije prema američkim poštanskim radnicima te podržavala Demokratsku stranku.