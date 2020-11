Sjećate se Susan Boyle? Postala slavna pa se povukla iz javnosti

<p><strong>Susan Boyle</strong> (59) osvojila je svijet pojavljivanjem u glazbenom showu 'Britain's Got Talent'. Tijekom karijere zaradila je vrtoglavih 140 milijuna kuna, a danas se drži podalje od očiju javnosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Susan Boyle</strong></p><p>Susan je htjela cijelom svijetu pokazati svoj glazbeni talent. U 'Britain's Got Talent' izazvala je divljenjem publike, ali i žirija pjevanjem pjesme 'I Dreamed A Dream'.</p><p>No uspjeh koji je ostvarila nije joj donio zadovoljstvo. Profesionalci su je pretvorili u zvijezdu - šminkali su je i osmišljavali joj stajlinge. Tako je domaćica postala nešto što nikako nije željela biti. </p><p>Nakon što nije pobijedila u showu, Susan je doživjela živčani slom i jedno vrijeme boravila je u bolnici. To je natjecanje jako utjecalo na njezino psihičko zdravlje. Tome nije ni pomoglo ni što su britanski tabloidi kopali po njezinom privatnom životu i javno objavili kako je Susan bila žrtva maltretiranja u školi, da je imala poteškoća s učenjem i da je bila nevina. </p><p>Nakon natjecanja je, pak, Susan objavila nekoliko studijskih albuma pa se potpuno povukla iz javnosti. Živi u skromnoj kući u Škotskoj, koja joj je bila dom i prije nego se proslavila u talent showu. </p>