Njegov postupak možda i ne bi bio toliko sporan da BiH ne bilježi rekordan broj zaraženih korona virusom. U ponedjeljak je u toj zemlji potvrđeno ukupno 997 novih slučajeva zaraze

<strong>Mile Kitić</strong> (68) naišao je na osudu javnosti zbog neodgovornog ponašanja. Sve je krenulo nakon što je navodno nastupio u jednom bosanskohercegovačkom klubu.

<a href="https://www.blic.rs/zabava/mile-kitic-korona-virus-klub-maska/sehkj8r">Srpski mediji </a>objavili su snimku na kojoj se folker na koncertu pojavio sa zaštitnom maskom na licu, no vrlo brzo ju je skinuo pa poručio publici: 'Ne može nam ni'ko ništa'.

U klubu je bila uzavrela atmosfera, a Kitićev postupak možda i ne bi bio toliko sporan da BiH ne bilježi rekordan broj zaraženih korona virusom.

 U ponedjeljak je u toj zemlji potvrđeno ukupno 997 novih slučajeva zaraze, a čak 73 osobe zaražene COVIDOM-19 preminule su u Bosni i Hercegovini proteklog vikenda.

Ipak, fanovi brane Kitića i kažu kako je u toj odjevnoj kombinaciji nastupao početkom godine u Njemačkoj i da je tada nastala ova snimka.

Inače, neki od najvećih hitova ovog folkera su: 'Šampanjac', 'Kilo dole kilo gore', 'Šanker', a broje i po 100 milijuna pregleda na YouTubeu.

Našao se u središtu pozornosti početkom godine kada se internetom proširila snimka na kojoj pjevača nepoznati muškarac nasilno povlači s bine tijekom nastupa u švicarskom baru. Dvojac pada, a naguravanju se pridružuje još muškaraca te ih razdvajaju zaštitari.

- Na svim portalima izašla je vijest da sam pretučen u Baselu. Nisam pretučen kao što vidite. Došao je pijan čovjek i povukao me za rukav. Stao sam nezgodno na stepenicu i pao sam. Točno je da je to sramota, međutim događa se i to je možda i propust samog osiguranja, ali da znate da nikakve tuče nije bilo niti je mene netko pretukao - rekao je tada Kitić na Instagramu.