Škender: 'Plakao sam i bilo je teško, ali vraćam se na scenu'

Pjevač Zdravko Škender (68) povukao se potpuno sa scene, a jedini kontakt s publikom održavao je na koncertima po Sloveniji i Makedoniji. Nakon što je riješio osobne probleme i pomirio se, kaže, sam sa sobom, odlučio se vratiti na hrvatsku estradu s pjesmom 'Oprosti majko'.

- Čuo sam ovaj emotivan tekst i odmah se zaljubio u pjesmu na prvo slušanje. Inače sam dosta emotivan, poštujem obitelj koja meni predstavlja najveću svetinju. Stihovi nove pjesme vjerno opisuju i moj odnos s majkom Divnom. Dok je bila živa, godinama se čudila kako ja ne odustajem od svoje karijere i od svojih snova bez obzira na tragediju koja mi je obilježila život - kaže Škender.

Naime, pjevač je 1980. doživio prometnu nesreću koja ga je prikovala za invalidska kolica.

- Hrabro sam prebrodio teške prepreke u životu, boreći se iz dana u dan. Znalo mi je biti užasno teško, plakao sam zbog toga, nisam se predavao i opstao sam jedino i isključivo zahvaljujući publici - otkriva Zdravko.

Objašnjava kako ga je upravo publika vratila u život energijom koju mu svakodnevno upućuju preko društvenih mreža i na koncertima.

- Zadnjih godina izgubio sam se u moru nekih novih ljudi koji dominiraju na naslovnicama. Nisam imao adute poput drugih i oslanjao sam se samo na pjesmu i emociju koju sam dijelio s publikom, a drugima to nije bilo zanimljivo. No, sada je priča potpuno drugačija. S timom sjajnih suradnika i kolega vratit ću se vjernoj publici koja me tijekom godina, i usprkos puno mlađim i medijski agresivnijim kolegama nije zaboravila - ističe.

