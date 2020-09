Od 2013. je\u00a0bila u civilnoj zajednici s odvjetnicom Christianom Wyly, ali 2015. su se razi\u0161le. S obzirom na to da ih je vijest o zarukama iznenadila, njeni pratitelji naga\u0111aju kako je mo\u017eda obnovila vezu s biv\u0161om partnericom, iako je od 2018. u braku s Kimbalom Muskom, bratom Elona Muska, koji je izvr\u0161ni\u00a0direktor\u00a0Tesle.

<p>Britanska pjevačica<strong> Deborah Anne Dyer</strong>, poznatija kao Skin (53) i pjevačica benda Skunk Anansie otkrila je da se zaručila tijekom karantene. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pas 'skida' poznate hitove</strong></p><p>Gostovala je u podcastu 'Elevenses' kod Danielle Perry ovog tjedna i razgovarala o tome s kakvim su se problemima parovi nosili tijekom karantene, a pritom je slučajno otkrila da je zaručena. </p><p>- Karantena je bila pravi test za veze. Neki ljudi se nisu dobro slagali i to je bio kraj jer su nakon dva mjeseca karantene znali da nisu jedno za drugo. Drugi su se ljudi, poput mene, zaručili... Ups, ti si prva osoba kojoj sam to rekla - rekla je pjevačica koja je otvoreno priznala da ju privlače i muškarci i žene.</p><p>Svoj ljubavni život uspješno skriva pa javnosti nije poznato s kime je to Skin u vezi i s kime će uskoro 'uploviti' u bračne vode. </p><p>Od 2013. je bila u civilnoj zajednici s odvjetnicom <strong>Christianom Wyly</strong>, ali 2015. su se razišle. S obzirom na to da ih je vijest o zarukama iznenadila, njeni pratitelji nagađaju kako je možda obnovila vezu s bivšom partnericom, iako je od 2018. u braku s <strong>Kimbalom Muskom</strong>, bratom<strong> Elona Muska</strong>, koji je izvršni direktor Tesle.</p><p>- Samo joj je izletjelo. Možda je opet s Wyly, čudni su putevi ljubavi - pisali su. </p>