<p>Možda nije bila najtalentiranija glumica, ali imala je ono nešto - tako su kolege glumci opisivali <strong>Simone Silvu</strong>, francusku glumicu rođenu u Egiptu koja se tijekom 1950-ih pojavila u nekolicini britanskih filmova B produkcije. Svoje je prezime Silver skratila u Silva, jer je smatrala da će joj tako biti lakše potpisivati autograme.</p><p>Po mnogo čemu bila je preteča današnjih starleta, a oskudno odjevena u prozirnoj je haljini na londonskoj zimi izjavila "napravila bih sve da dođem u novine", držeći svog tadašnjeg bogatog supruga za ruku. Osim što je glumila, skidala se i slikala za pin-up časopise, a nerijetko je zvala fotografe da je slikaju u njenom krevetu. Soba joj je bila puna dijamanata i bundi.</p><p><br/> <br/> Suprug ju je ostavio nakon četiri godine braka jer ju je uhvatio u aferi s kolegom glumcem. Ipak, Simon nije dopustila da je to potrese. Odlučila je, kako je rekla, početi štedjeti, no nikako na račun svoje ljepote. Sve za slavu Poznata po svojoj ljepoti, rasnoj figuri i bujnim oblinama, očajnički je tražila svoj put do slave, a i do njega je uspjela i doći - izazivanjem ekscesa na slavnom Filmskom festivalu u Cannesu.</p><p>U ožujku 1954. je doputovala na njega s jasnim ciljem da bude primijećena, a u tome je i uspjela, budući da su njene slike preplavile svijet, a organizatori su je imenovali "počasnom Miss festivala". Predstavnici tiska tražili su je da pozira s glumačkim kolegom Robertom Mitchumom na plaži obližnjeg otoka Lerin. Ta se foto seansa pretvorila u pravu javnu sablazan kad je Silva skinula svoj grudnjak te pozirala pridržavajući svoje velike grudi golim rukama. </p><p>Nastala je opća pomutnja, a fotografi su doslovce gazili jedan preko drugog u želji da ulove najbolji kadar. Pritom je nekolicina njih ozlijeđena, a dvojica su pretrpjela prijelom udova. Mediji su uživali, a fotografije su objavljene u svim tiskovinama diljem svijeta. Odbor festivala je s druge strane bio užasnut onim što su smatrali jeftinim trikom za publicitet, a Silva je zamoljena da napusti festival. Odmah nakon incidenta u Cannesu, Silva je otputovala u SAD, nadajući se kako će unovčiti svoj novostečeni status zvijezde.</p><p>- Slava mi je važnije od hrane. Moje tijelo je ono što mogu ponuditi, moram se za njega brinuti. Doživjet ću uspjeh, ako mi sreća dopusti - kazala je u intervjuu tada Simone. </p><p>Ondje se susrela s problemom - ured za imigraciju otkrio je kako je u zemlju ušla s turističkom vizom te nije tražila radnu dozvolu, iako je dobila ponudu za snimanje filma te je zarađivala. Kako više nije imala novaca, zvala je bivšeg muža da joj plati put natrag. Ubila ju želja za ljepotom Tužna, jadna i sama, vratila u svoj londonski stan. Čekajući da joj se napokon otvori neka prilika, jedne je večeri iznenada preminula da to nitko nije ni znao - do sutrašnjeg dana.</p><p>Uzrok smrti bilo je zatajenje srca, a njeni su prijatelji smatrali kako je krivac za to bio neka vrsta poremećaja u prehrani i rigorozne dijete kojim se podvrgavala, sve kako bih bila slavna i lijepa. <br/> <br/> </p>