'Skinula' je legendarnu scenu: Plakala kao Kim zbog naušnice

Najmlađa milijarderka na svijetu, Kylie Jenner (22) u izolaciji ne gubi vrijeme i nipošto ne želi da joj bude dosadno. Zato je na TikToku napravila svoj kanal i krenula ismijavati članove svoje obitelji. I dok je na svom profilu na Instagramu prizemljena i često objavljuje fotografije obitelji i svoje kćeri, na TikToku je pokazala svoju 'šašavu' stranu.

Foto: Instagram

Imitirala je najpoznatije izjave iz emisije 'Keeping Up With The Kardashians', odnosno svoje članove obitelji. Da se što bolje snađe na TikToku pomogla joj je najbolja prijateljica Anastacia Kranikolaou, koju zove Stassi.

'Skinula' je najstariju sestru Kourtney (41) i Kim (39) te najupečatljivije rečenice koje su izgovarale u reality showu. Kylie i Stassi snimale su u Kylienoj luksuznoj kući i pozirale u jacuzziju, dnevnom boravku, dvorištu...

Foto: Instagram

Pratitelji na društvenim mrežama u komentarima su pisali da vrište od smijeha zbog toga jer je Kylie odlično imitirala sestru Kim (39) koja je na obiteljskom putovanju na Maldive izgubila dijamantnu naušnicu. Plakala je jer ju u oceanu nije mogla naći, a Kourtney joj je dobacila:

Foto: Instagram

- Kim, ljudi umiru - aludirajući na to da je to samo 'obična' naušnica i da se ne treba toliko uzrujavati zbog materijalnih stvari. Kylie su hvalili kako ima odličan smisao za humor.

- Boli me trbuh od smijanja na ovo. Kylie definitivno u zadnje vrijeme pokazuje svoju drukčiju stranu. Odlična si - napisao je jedan, a drugi dodao kako je bolje imitirala Kim od nje same.

Foto: Instagram

U 'raspravu' se uključila i najstarija sestra koja je za sebe rekla kako je ikona. Osim sestara, Kylie je oponašala i svoju majku Kris Jenner (64), koja ne shvaća baš trendove mladih generacija.

