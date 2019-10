Skinuo Deadpool s trona: Film Joker zaradio 5 milijardi kuna

Nova verzija Jokera, ovaj put sa maestralnim Joaquin Phoenixom koji glumi introvertiranog klauna koji odlučuje biti zločinac u Gotham Cityju. Podijelio je kritičare, ali uspjeh dostigao. Od prodaje ulaznica zaradio je 5 milijardi i 360 milijuna, a dosadašnji rekorder je bio film Deadpool iz 2016. koji je uspio zaraditi 5 milijardi i 300 milijuna kuna.

Film Joker, čiju režiju, scenarij i produkciju potpisuje(48) već je nakon prvih nekoliko dana prikazivanja u hrvatskim kinima pogledalo više od 85 tisuća gledatelja, što je treće najbolje otvaranje ikad u Hrvatskoj.

Nakon prvog tjedna 'Joker' je ostvario drugo najbolje kino otvaranje 2019. godine, iza završnice najuspješnije Marvelove franšize, ali i treće najbolje otvaranje svih vremena u Hrvatskoj - nakon globalnih mega uspješnica 'Avengers: Endgame' i 'Star Wars: The Force Awakens'.

Foto: youtube/screenshot Kako se napominje u najavi filma, 'Joker' je izazvao brojne kontroverze, to nije Gotham niti Joker kakve poznajemo sa stranica ili ekrana, posve je drukčiji od stripovskih superherojskih uspješnica kakve smo navikli vidjeti od DC-ja i još više od Marvela.

- Film je to o kojem se polemizira i piše danima u domaćim medijima. Veliki pretendent za nagradu Oscar, već nagrađen Zlatnim lavom i osmominutnim ovacijama na festivalu u Veneciji, zasigurno će i u narednim danima privlačiti publiku u kino dvorane - ističe se.

Foto: IMDB Za dodjelu Oscara ćemo se još načekati, iako se očekuje da bi Joaquin mogao biti favorit za kategoriju glavnoga glumca u ulozi Jokera što će svakako biti veliki uspjeh za film R kategorije.

Brzo se javio Ryan Reynolds kao 'Deadpool' kojem je oduzeto prvo mjesto na listi najuspješnijih.

