Skladatelj Đelo Jusić umro je u 81. godini: 'Bio je veliki borac'

Dubrovački skladatelj, dirigent i gitarist Đelo Jusić preminuo je u 81. godini u Zagrebu, potvrdila nam je njegova snaha, pjevačica Paula Jusić (52).

- Od jutra smo potreseni, tužni. Bili smo uz njega sve ovo vrijeme, smrt je nešto što uvijek dolazi prerano kada su u pitanju najbliži. Do zadnjeg trena bio je veliki borac, pamtit ćemo ga kao nekoga tko se nije predavao nikada, no na kraju je ipak ovu, životnu, bitku izgubio. Imao je snažno srce i do zadnjeg trena je pokazivao veliku želju za životom - rekla je Paula. Njegov brat Ibrica Jusić (74) je shrvan.

- Izgubio sam najboljeg brata na svijetu koji je meni bio i ostao najveći uzor - rekao je.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Njegova smrt ražalostila je i kolegicu, pjevačicu Terezu Kesoviju (80).

- Znam zašto me zovete, jako mi je teško pričati u ovim trenucima. Đelu sam, kao i Ibricu, iznimno voljela. Mi smo rasli zajedno, radili i stvarali smo zajedno. Moja je tuga pregolema, a ljubav prema Đeli vječna. Odlazila sam mu u bolnicu dok sam mogla, u zadnje vrijeme mi nisu dopuštali i drago mi je da sam mu uspjela barem malo olakšati te teške trenutke. Poklonio mi je najbolji opus svojih pjesama. Teško mi je odlučiti se koja mi je najdraža, ali da je napisao samo 'Dubrovačka zvona', himnu ratnoga Dubrovnika, to bi bilo jako puno. A pjesme koje je napravio i za druge, posebno za Trubadure, to je nemjerljivo. Zadužio je svoju zemlju, treba biti pristojno ispraćen i zauvijek poštivan - rekla nam je Tereza.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Sin velikana hrvatske glazbene scene, Đelo Jusić mlađi, od oca se oprostio na društvenoj mreži uz njegovu pjesmu 'Lula starog kapetana'.

- Zatečena sam, žalosna i mislim da je scena izgubila još jedno veliko ime, još jednog velikog glazbenika - rekla nam je pjevačica Meri Cetinić (65).

Đelo je najpoznatiji po brojnim velikim djelima zabavne, ali i ozbiljne, uglavnom orkestralne glazbe. Godine 1961. utemeljio je vokalno-instrumentalni sastav Dubrovačke trubadure. Njegova glazbena djela izvodili su brojni domaći izvođači od kojih su neki Tereza Kesovija, Oliver Dragojević, Ibrica Jusić, Frano Lasić, Ivo Pattiera, Milo Hrnić i mnogi drugi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Zabilježio je brojne uspjehe na Splitskom i Zagrebačkom festivalu sa skladbama 'Dalmatinski lero', 'Zapjevajmo prijatelji', 'Mladosti, moja lijepa radosti', 'Volim te budalo mala', 'Zagrljeni', 'La musica di notte', 'Stare ljubavi', 'Sinoć sam htjela' i druge.