Skladatelj pjesme od pet minuta tišine: 'Ovo nije plagijat, ali se nadam da će me Let 3 tužiti...'

Na koncertima sam shvatio da je u glazbi moment tišine vrlo važan. Često ne sviram ništa nego budem u tišini a da to ne najavim i pustim da se ljudi utišaju. Tako im želim ponuditi prostor da dožive skladbu. Tijekom tišine svašta se odvija jer su koncerti meditativni i, nakon što su doživjeli to što jesu, ostavim ih u tišini prije nego što odu doma. Fascinirala me ta tišina i nisam htio puštati je samo uživo nego sam htio da je ljudi puštaju i na mojem albumu, govori nam Ivan Judaš, ponosni skladatelj 'Tišine', koji misli da je prvi koji se toga dosjetio.