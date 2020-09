Skladatelj William Pursell umro je u 94. od posljedica Covida-19

<strong>William Bill Pursell</strong>, američki skladatelj i studijski glazbenik, dvaput nominiran za nagradu Grammy, koji je na klavijaturama pratio umjetnike poput Patsy Cline i Boba Dylana, umro je u četvrtak u Nashvilleu od posljedica covida-19 u dobi od 94 godine. Pursell je preminuo nakon "teške i vrlo brze bitke s upalom pluća" koja se razvila kao posljedica covida-19, rekla je njegova kći Laura Pursell.

Pursellova pjesma "Naša zimska ljubav" postala je veliki hit 1963. Glazbenik je dvaput nominiran za nagradu Grammy, prvi put za inspirativnu glazbenu izvedbu na albumu Kena Medeme iz 1974. "Listen", a drugu mu je nominaciju priskrbio aranžman božićnog napjeva "We Three Kings" za National Geographic iz 1978.

Rođen je 9. lipnja 1926. u Oaklandu u Kaliforniji. Pursell je studirao kompoziciju na Institutu Peabody, glazbenom konzervatoriju u Baltimoreu, a nakon Drugoga svjetskog rata nastavio je sa studijem klasične kompozicije na Eastman School of Music u Rochesteru u državi New York.

Nagrađen je za aranžman siimfonijske poeme "Christ Looking Over Jerusalem" koji je obradio 1953. za orkestar Eastman-Rochester.Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća Pursell je na klavijaturama pratio velikane glazbene industrije, poput Johnnyja Casha, Bootsa Randolpha, Martyja Robbinsa, Jima Reevesa, Johnnyja Paychecka, Joan Baez, Willieja Nelsona, Dana Fogelberga i Boba Dylana.

Godine 1985. Udruga glazbenih nastavnika Tennesseeja proglasila ga je skladateljem godine. Premijera njegove simfonije "Heritage", koju su naručili Simfonijski orkestar Nashvillea i glazbenik Victor Johnson održana je 1989. Dvije godine kasnije stekao je titulu doktora glazbenih umjetnosti na Eastman School of Music.