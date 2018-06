Skoko: 'U šoku sam. Bourdain je bio moj gastronomski idol...'

Anthony Bourdain (61), američki kuhar, ubio se u Francuskoj gdje je snimao novu seriju za CNN. U hotelskoj sobi ga je našao prijatelj, također kuhar, Eric Ripert.

Vijest o smrti slavnog kuhara iznenadila je i našeg poznatog kuhara Davida Skoku koji je kazao da je šokiran.

Rekao je da se s njim upoznao dok je bio u Hrvatskoj, a premda su se družili tijekom samo jednog dana, na njega je ostavio dojam osobe s puno životnog iskustva. Iako nisu realizirali dublje veze, nekoliko su puta kontaktirali putem e-maila kako bi dogovorili mogući posjet u New Yorku.

- Bourdain je bio moj gastronomski idol jer mu je bio veoma važan socijalni aspekt. Bio je veliki promotor gastronomije i njezine različitosti te je općenito predstavljao život s hranom. Sviđao mi se njegov stav prema hrani jer je izašao iz kuhinje i sagledao širu sliku kako gastronomije, tako i različitih zemalja u koje je odlazio i njihovih političkih situacija. Neopisivo mi je žao - rekao je Skoko i istaknuo kako se divio Bourdainu.

Brojni obožavatelji i kolege opraštaju se od kuhara na društvenim mrežama.

- Šokiran sam. Volio sam tog tipa, bio je svjetla zraka blagosti i dobrih vibracija u mom životu - napisao je Iggy Pop.

Addiction, depression & mental illness are silent killers, and do not care how rich, famous or successful you are. Admitting suffering is first step towards the light. Please talk about if you are suffering. Help is out there! 🙏 #Bourdain https://t.co/gYxRlyLs4J

RIP #AnthonyBourdain Yet another suicide of someone who almost had it all.. #Bourdain pic.twitter.com/z1mHz4lLjZ

Unmissable #Bourdain eps set in Malaysia: 1. Penang (No Reservations S08E08) 2. Borneo (Parts Unknown S06E06, such a beautiful episode) 3. Malaysia: Into The Jungle (No Reservations S01E05, with a bizarre cameo by Chef Wan) At his best. Drunk on life, and too much daydrinking. pic.twitter.com/b62S5hrJht

Maybe that’s enlightenment enough: to know that there is no final resting place of the mind; no moment of smug clarity. Perhaps wisdom...is realizing how small I am, and unwise, and how far I have yet to go. -Anthony Bourdain

Will miss your words and your inspiration #bourdain